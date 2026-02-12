Il Tottenham ha deciso di sollevare dall’incarico Thomas Frank. Tra i nomi più accreditati per la successione figura Roberto De Zerbi, indicato dai bookmaker come il favorito per la panchina degli Spurs. I tifosi, tuttavia, continuano a sognare un clamoroso ritorno di Mauricio Pochettino.

Il contesto dell’esonero

Il club londinese ha annunciato l’esonero di Thomas Frank, nominato a giugno 2025, spiegando che “i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che a questo punto della stagione è necessario un cambiamento”. Al tecnico danese sono stati rivolti ringraziamenti per il suo impegno e auguri per il futuro.

De Zerbi in pole position

Secondo i bookmaker britannici, Roberto De Zerbi è il candidato più accreditato per guidare il Tottenham. L’allenatore italiano, fresco di risoluzione consensuale del contratto con il Marsiglia, gode di numerosi estimatori in Inghilterra grazie alla sua esperienza al Brighton. La sua disponibilità immediata e il suo stile di gioco lo rendono una scelta appetibile per rilanciare il club.

Il desiderio dei tifosi: Pochettino

I sostenitori degli Spurs continuano a invocare il ritorno di Mauricio Pochettino, che ha guidato il club fino alla finale di Champions League nel 2019. Tuttavia, la sua attuale posizione come commissario tecnico degli Stati Uniti e l’imminente impegno con i Mondiali rendono difficile una sua liberazione immediata.

Altri nomi in lizza

Nel frattempo, il ruolo di traghettatore è stato affidato a John Heitinga, diventato assistente di Frank appena il mese scorso. Altri profili emersi nelle ultime ore includono Marco Silva, Xavi Hernández e l’ex ct Jurgen Klinsmann.

Il profilo di De Zerbi

Fonti britanniche confermano che De Zerbi è in cima alla lista dei candidati, grazie anche alla sua recente disponibilità dopo l’addio al Marsiglia. Il suo passato al Brighton, dove ha lasciato un’impronta tattica riconoscibile, lo rende un profilo molto apprezzato nel panorama inglese.