Thomas Tuchel è sempre più vicino a siglare il rinnovo del suo contratto come commissario tecnico dell’Inghilterra fino al 2028. L’attuale accordo, con scadenza prevista al termine del Mondiale 2026, verrà prolungato in anticipo. Questa decisione arriva a seguito della brillante campagna di qualificazione dei Three Lions e delle voci che accostano il tecnico tedesco al Manchester United.

Un rinnovo anticipato per garantire continuità

La Federcalcio inglese ha optato per un rinnovo anticipato al fine di blindare la figura di Tuchel. La dirigenza è convinta dall’ottimo rendimento della squadra durante le qualificazioni e, al contempo, è preoccupata dal forte interesse del Manchester United, alla ricerca di un allenatore permanente.

Il nuovo accordo vedrà Tuchel proseguire alla guida della nazionale anche per gli Europei del 2028. Questa competizione si disputerà nel Regno Unito e in Irlanda, con le semifinali e la finale previste a Wembley.

Un progetto a lungo termine che convince Tuchel

Il progetto pluriennale proposto avrebbe convinto pienamente Tuchel, ex allenatore di Chelsea e Bayern Monaco, 52 anni. Il tecnico si è mostrato entusiasta all’idea di guidare l’Inghilterra anche nella rassegna continentale che si svolgerà in casa. Tuchel sarà presente questa sera a Bruxelles per il sorteggio della Nations League, un’occasione in cui potrebbe commentare ufficialmente il nuovo accordo.

Conferme dalla stampa internazionale

Fonti internazionali confermano la firma di un’estensione contrattuale da parte di Tuchel, che lo legherà all’Inghilterra fino a dopo gli Europei del 2028.

Questo prolungamento mira a garantire la massima continuità nel percorso della nazionale. La Football Association ha voluto assicurarsi la sua permanenza in vista dei prossimi tornei, premiando i risultati finora ottenuti e anticipando eventuali offerte da club di alto profilo.