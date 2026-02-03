Udinese interrompe la rincorsa Champions della Roma. Il risultato finale di 1-0, maturato grazie a una rete decisiva di Jurgen Ekkelenkamp, pesa nella corsa alla massima competizione europea. Il gol, arrivato a inizio ripresa, ha condannato i giallorossi a una frenata che li lascia al quinto posto in classifica, ora tallonati da vicino.

Il match e la rete decisiva

La partita, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, si è disputata a Udine. Dopo un primo tempo caratterizzato da vivacità ma privo di reti, la svolta è arrivata all’inizio della ripresa.

Ekkelenkamp ha battuto una punizione da fuori area: la traiettoria, deviata da Malen in barriera, ha ingannato il portiere giallorosso Svilar, finendo in rete. La Roma ha tentato una reazione, ma le occasioni più significative sono maturate solo nel finale, senza però riuscire a trovare la via del pareggio.

Conseguenze in classifica

Con questo risultato, la Roma si ritrova ferma al quinto posto con 43 punti. L’Udinese, invece, sale a 32 punti, consolidando la propria posizione nella parte sinistra della classifica. La pressione aumenta per i giallorossi, con il Como, distante due punti, che si fa sentire nella corsa al quarto posto e alla qualificazione in Champions League.

Analisi del match

La Roma ha subito l’intensità dell’Udinese per gran parte della gara, riuscendo a rendersi pericolosa solo nei minuti di recupero del secondo tempo.

Un gol annullato a Cristante per fuorigioco di Tsimikas e una parata decisiva di Okoye nel finale hanno impedito il pareggio. L’Udinese, dal canto suo, ha bissato il successo ottenuto a Verona e si è stabilizzata nella parte sinistra della classifica, mostrando una buona solidità.