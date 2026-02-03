Gian Piero Gasperini ha commentato con franchezza la sconfitta per 1‑0 subita dalla Roma sul campo dell’Udinese. Un risultato che ha fatto uscire i giallorossi dalla zona Champions per la prima volta in questa stagione. In conferenza stampa, il tecnico ha sottolineato che “gli episodi sfortunati hanno determinato la sconfitta, ma noi non abbiamo demeritato”.

Il racconto della partita

Gasperini ha evidenziato come il gol subito sia nato da una punizione controversa: “Circa il gol che abbiamo subito, penso alle parole di Saelemaekers, che ho apprezzato molto – ha aggiunto –: questo è il calcio di oggi, si cercano sempre più spesso certe situazioni, che vengono premiate.

Così come è accaduto stasera nella punizione che ha portato alla rete”.

Il tecnico ha ribadito la fiducia nella squadra, affermando che “noi non abbiamo demeritato”, e ha assicurato che la Roma continuerà a lottare per la qualificazione alla Champions League fino alla fine.

Mercato e prospettive

Gasperini ha espresso soddisfazione per gli innesti arrivati a gennaio: “Dal mercato sono arrivati Malen, che è stato un gran colpo di fortuna, e Zaragozza, che ci darà una mano. Per il resto, lavoro con gli atleti che mi danno”.

Analisi del match

Un’analisi più ampia della partita è offerta da SportMediaset, che sottolinea come la Roma abbia pagato la scarsa precisione negli ultimi metri e una certa dose di sfortuna.

“Ci è mancata un po’ di precisione, poi c’è stata un po’ di sfortuna sia nel finale (gol annullato per fuorigioco di pochi centimetri a Cristante e miracolo di Okoye su Mancini, ndr) che sul gol preso. Questa però è una squadra che esce anche da queste gare a testa alta e migliorarsi sempre”.

Il commento conferma la lettura di Gasperini: una partita equilibrata, decisa da episodi, in cui la Roma non ha demeritato ma ha pagato dettagli e imprecisioni.