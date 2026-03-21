Un grave incidente ha scosso il tratto della Statale 106 Jonica tra Marina di Gioiosa Jonica e Roccella nel reggino. Venerdì 20 marzo, nel tardo pomeriggio, un’auto ha impattato violentemente contro il guard-rail, provocando il ferimento di due persone. La dinamica esatta dell’impatto è ancora in fase di accertamento, ma la scena ha richiesto l’intervento immediato di soccorritori e forze dell’ordine.

L'arrivo dei soccorsi dopo l'incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Siderno.

Uno dei due occupanti è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere cure mediche, mentre l’altro verserebbe in condizioni gravissime. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma la situazione resta critica. La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco per evitare ulteriori rischi agli automobilisti e per permettere le operazioni di soccorso.

Indagini in corso

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non è chiaro se l’impatto sia stato causato da un malore, un errore di guida o da altri fattori esterni. Le indagini mirano anche a chiarire eventuali responsabilità e a garantire la sicurezza sul tratto della Statale 106, spesso teatro di incidenti gravi.

La presenza dei soccorritori e delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione con rapidità, limitando i rischi per chi transitava sulla carreggiata.

Incidente stradale anche a Cittanova

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 14:30 di venerdì 20 marzo a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, provocando lievi ferite a una persona. Due autovetture si sono scontrate all’altezza di un incrocio, mentre le cause dell’impatto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Uno dei veicoli coinvolti nell'incidente si è ribaltato, fermandosi sul lato della carreggiata. La conducente, rimasta intrappolata nell’abitacolo, è stata prontamente soccorsa dai vigili del fuoco di Polistena arrivato sul posto, guidati dal capo squadra Angelo Morello, che hanno provveduto a estrarla in sicurezza.