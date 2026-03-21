La Juventus, in vista della prossima stagione, sta iniziando a pianificare in modo concreto le proprie mosse, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in più reparti. Tra le priorità individuate dalla dirigenza c’è anche quella legata alla porta, dove potrebbero esserci cambiamenti significativi. Nicolò Ceccarini, intervenuto su Tmw, ha fatto il punto sulle strategie bianconere, sottolineando come il club stia valutando diversi profili per sostituire l’attuale titolare: “Per la porta Carnesecchi e Restes rimangono prime scelte ma la lista si sta allungando”.

Un casting aperto per la porta bianconera

La Juventus non vuole farsi trovare impreparata e sta analizzando con attenzione più opzioni per il ruolo di portiere. I nomi di Marco Carnesecchi e Guillaume Restes rappresentano le piste più concrete, due profili giovani ma già pronti per palcoscenici importanti. Il primo ha dimostrato affidabilità e crescita costante, mentre il secondo è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti in Europa.

Tuttavia, il club non si limita a queste due soluzioni e continua a monitorare il mercato con grande attenzione. L’idea è quella di cogliere eventuali occasioni, soprattutto se dovessero aprirsi spiragli per portieri di livello internazionale. In questo senso, il sogno resta uno dei migliori estremi difensori al mondo, anche se l’operazione appare molto complessa: “Un numero uno che piace tanto è Alisson ma strapparlo al Liverpool è un’impresa quasi titanica”.

Parallelamente, la Juventus tiene in considerazione anche profili più esperti, che possano garantire affidabilità immediata. Tra questi c’è David De Gea, attualmente alla Fiorentina, anche se la sua stagione non è stata particolarmente brillante. Nonostante ciò, il suo nome resta sul taccuino della dirigenza bianconera come possibile alternativa: “Anche De Gea potrebbe essere una soluzione, nonostante per lo spagnolo (come del resto per tutta la Fiorentina) non sia stata una grande stagione”.

Spalletti verso il rinnovo: continuità tecnica al centro del progetto

Mentre il mercato entra sempre più nel vivo, la Juventus lavora anche sul fronte interno per consolidare le basi del progetto tecnico.

In cima alla lista delle priorità c’è il rinnovo di Luciano Spalletti, considerato una figura chiave per il presente e il futuro della squadra. La volontà del club è quella di dare continuità al lavoro dell’allenatore, premiando i progressi mostrati e rafforzando la stabilità dell’ambiente.

I contatti tra le parti sono ormai in fase avanzata e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve, magari già durante la prossima pausa. L’accordo sarebbe già stato raggiunto nei dettagli principali, con una nuova scadenza fissata al 2028. Un segnale forte da parte della società, che punta su Spalletti per costruire un ciclo vincente.

A confermare questa direzione è stato ancora Nicolò Ceccarini, che ha evidenziato come il rinnovo rappresenti il primo passo della programmazione futura: “ Il primo tassello sarà il rinnovo di Spalletti.

Tra le parti è stato raggiunto un accordo su base biennale”. Una mossa che testimonia la volontà della Juventus di unire progettualità e ambizione, partendo dalla guida tecnica per poi intervenire in modo mirato sul mercato.