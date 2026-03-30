La sfida tra Inter e Roma di domenica prossima si preannuncia come uno snodo fondamentale non solo per la classifica, ma anche in ottica calciomercato. A San Siro si incroceranno due squadre con obiettivi diversi ma ugualmente importanti, e sugli spalti ci sarà anche chi osserverà con attenzione alcuni protagonisti in campo. Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, infatti, potrebbe sfruttare l’occasione per visionare dal vivo alcuni calciatori giallorossi già finiti nel mirino dell’Inter. Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il club lombardo starebbe monitorando con attenzione Mile Svilar, estremo difensore giallorosso.

Koné e Svilar fra gli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione

Il primo nome è quello di Manu Koné, centrocampista che non prenderà parte alla gara per un problema muscolare ma che resta un obiettivo dell’Inter ormai da circa un anno. Il mediano giallorosso piace per intensità e capacità di recupero palla, caratteristiche che si sposerebbero bene con le esigenze del club nerazzurro. Sempre secondo Konur, anche il portiere Mile Svilar sarebbe entrato nella lista dei possibili obiettivi.

L’Inter, infatti, a fine stagione potrebbe cambiare l’estremo difensore titolare, sostituendo Yann Sommer con un profilo più giovane e di prospettiva. Svilar risponde a queste caratteristiche e, grazie alle prestazioni offerte con la Roma, ha attirato l’interesse di diversi club.

La società giallorossa, dal canto suo, potrebbe prendere in considerazione una cessione per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, valutazione che renderebbe l’operazione possibile ma tutt’altro che semplice.

Svilar, possibile derby d'Italia all'orizzonte: anche la Juventus seguirebbe il portiere della Roma

La corsa a Svilar non riguarda solo l’Inter. Anche la Juventus seguirebbe con attenzione l’evoluzione della situazione, alla ricerca di un portiere affidabile per il futuro. Non è inoltre da escludere l’inserimento di qualche club inglese, pronto a sfruttare eventuali margini di trattativa. La partita di domenica, dunque, potrebbe rappresentare un primo banco di prova anche sotto questo punto di vista.