La Juventus guarda al futuro anche tra i pali e valuta nuovi profili in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dall’opinionista GJustjuve ai microfoni di Juventibus, il club bianconero avrebbe inserito nella propria lista di portieri da monitorare il nome di Mile Svilar. L’estremo difensore della Roma rappresenterebbe uno dei profili più interessanti sul mercato, anche alla luce della possibile necessità dei giallorossi di fare cassa. La società capitolina, infatti, qualora non riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe essere costretta a rientrare di almeno 50 milioni di euro per evitare le sanzioni legate al Fair Play Finanziario, rendendo alcuni giocatori potenzialmente sacrificabili.

Svilar, il portiere del futuro per la Juventus

L’eventuale arrivo di Svilar rappresenterebbe un investimento importante per la Juventus. Classe 1999, il portiere serbo ha dimostrato negli ultimi mesi una crescita costante, guadagnandosi la fiducia dell’ambiente romanista e attirando l’attenzione di diversi club europei. Per i bianconeri, assicurarsi un profilo del genere significherebbe mettere le basi per il futuro: un portiere giovane ma già affidabile, capace di garantire continuità e sicurezza per almeno un decennio.

La dirigenza della Juventus sarebbe dunque intrigata dall’idea, anche perché Svilar abbina buone qualità tecniche a una notevole personalità, doti fondamentali per difendere una porta pesante come quella bianconera.

Tuttavia, la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice, vista la centralità del giocatore nel progetto giallorosso.

Costi elevati e ipotesi scambio: la carta Koopmeiners

La Roma, infatti, non intende privarsi facilmente del proprio numero uno e lo valuta almeno 40 milioni di euro. Una cifra significativa, che la Juventus potrebbe provare ad abbassare inserendo contropartite tecniche o studiando formule alternative. Tra le ipotesi circolate, ci sarebbe anche la possibilità di proporre uno scambio con Teun Koopmeiners, profilo che potrebbe interessare ai giallorossi per rinforzare il centrocampo.

Un’operazione complessa ma non impossibile, soprattutto se le esigenze economiche della Roma dovessero diventare prioritarie.