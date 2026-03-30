Alla vigilia della partita decisiva contro l’Italia, l’attaccante simbolo della Bosnia, Edin Dzeko, ha espresso il peso della responsabilità nazionale che sente sulle proprie spalle. In una conferenza stampa a Sarajevo, Dzeko ha ammesso: "Sì, sento la Bosnia sulle spalle". Un sentimento che lo accomuna al commissario tecnico dell’Italia, Rino Gattuso, con il quale si è recentemente incontrato a Firenze, in occasione di Fiorentina-Milan. Dzeko ha raccontato: "Ci siamo salutati, abbracciati e gli ho detto 'mister, spero di vederti in Bosnia'. Lui ha detto 'anch’io'.

Eccoci qua, ci troviamo domani sera in una partita sicuramente importantissima per tutti e due i Paesi".

L’attaccante bosniaco ha sottolineato il rispetto che nutre per l’Italia, paese in cui ha molti amici: "L’Italia è un Paese in cui ho tanti amici e sicuramente prima e dopo la partita ci sarà tanto rispetto". La sfida tra Bosnia e Italia si preannuncia dunque carica di un significato non solo sportivo, ma anche umano, con entrambe le nazionali determinate a conquistare l’ambito pass per i Mondiali.

L'attesa febbrile a Zenica

La partita tra Bosnia e Italia, che si disputerà a Zenica, è considerata la gara della vita per entrambe le nazionali. L’attesa è altissima e la città vive un’atmosfera particolare, anche a causa della ridotta capienza dello stadio Bilino Polje.

Questa limitazione è stata imposta dalla UEFA dopo gli incidenti avvenuti nella partita tra Bosnia e Romania dello scorso novembre. La scarsità di posti ha reso i biglietti molto ambiti e costosi, stimolando la creatività dei tifosi locali.

Le ingegnose iniziative dei tifosi

Tra le iniziative più curiose emerse in vista della partita, spicca quella di un residente di Zenica che ha pubblicato un annuncio scherzoso per affittare il proprio balcone con vista stadio a 500 euro. L’annuncio ha scatenato una serie di offerte reali, tra cui una jeep e una tonnellata di patate, a testimonianza di quanto la partita sia sentita. La Federazione calcistica bosniaca ha confermato che molti abitanti delle case intorno allo stadio stanno realmente affittando i loro balconi per permettere ai tifosi di assistere all’incontro, rendendo l’evento ancora più partecipato e unico. "La capienza ridotta non avrà alcun effetto. Ci saranno persone che guarderanno la partita da qualsiasi punto possibile intorno allo stadio. Sarà una notte epica", ha dichiarato la Federazione.