Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video su Youtube parlando del rinnovo di contratto fra la Juve e Vlahovic: "C'è distanza sulle le commissioni, bonus d'entrata o premi e sullo stipendio. Allora, partiamo dalle commissioni: Darko Ristic chiedeva 20 milioni. Perché lui dice "Se volete abbassare così tanto l'ingaggio di Dusan, a questo punto voi dovete darci più commissioni. Poi facciamo anche un contratto breve, biennale e dovete dare più di commissioni, 20 milioni almeno". La Juve gli ha detto no e quindi è chiaro che distanza sulle cifre".

Juventus, Chirico: 'Oltre alle commissioni distanze anche sullo stipendio'

Chirico ha proseguito: "Così come ci sono divergenze sullo stipendio. Molti dicono che sarebbero pronti a dare 7 e 8 milioni di euro a Vlahovic ma a giocare coi soldi della Juve sono bravi tutto. Io invece ho sempre sostenuto che quelle cifre che chiede Darko Ristic per Vlahovic non sono possibili in questo momento alla Juve. Non vogliono più dargli 12 milioni, ma 5 più bonus per arrivare a 6 tutto incluso".

Il giornalista ha concluso: "Lo staff di Vlahovic ne vuole almeno sette, anche sette e mezzo. Allora non ci si trova e allora rallentano i colloqui, cosa che avevo detto 10 giorni fa. La Juventus inoltre deve anche capire come sta Vlahovic?

Si è rimesso? È efficiente? Da garanzie? E chiaramente vuole vederlo in campo, per questo si è rallentato tutto. In questo momento in cui si entra nella fase decisiva della stagione se il serbo facesse dei gol importanti per far qualificare la Juve alla prossima Champions, lo stesso Vlahovic avrebbe più forza di trattativa, ma alla Juve stanno aspettando perché vuole trovare la cifra giusta. Chiaro che loro hanno aperte qualche strada, come quella Milan. Il club rossonero ha un bilancio migliore di quello della Juve, può offrire qualcosa di più sia all'agente che al calciatore".

I tifosi rispondono a Chirico

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Hanno fatto il giro del mondo!

Ma offerte 0. I soldi che vuole non glieli da nessuno. Ciao Dusan" scrive un utente su Youtube. Un altro aggiunge: "Mi sembra che la Juventus abbia già dato troppi soldi a Vlahovic. E la resa non è stata pari alla spesa".