“Volevo parlarvi anche di Thuram che vive in una situazione tale per cui ci sono degli interessamenti da parte della Premier League. Il giocatore è valutato oltre 40 milioni, quindi ha più o meno raddoppiato il suo valore”. Le parole di Gianni Balzarini aprono uno scenario interessante in casa Juventus, dove il futuro di Khéphren Thuram inizia a diventare un tema concreto. Il centrocampista francese, arrivato tra aspettative importanti, si è imposto come uno degli elementi più affidabili della rosa bianconera, attirando inevitabilmente l’attenzione dei top club europei, in particolare della Premier League.

Una crescita costante che si riflette anche nella valutazione economica del giocatore, ormai superiore ai 40 milioni di euro.

La posizione della Juventus e il peso della Champions

Balzarini ha poi aggiunto che in caso di qualificazione alla prossima Champions League la Juventus avrebbe più forza per tenere Khéphren Thuram: “Per parlarci chiaro, insomma, è evidente che una Juve in Champions ha molte più possibilità di trattenere o meglio di far rinnovare Thuram, più di quanto non ce l’avrebbe una Juve senza Champions. Ecco perché diventano fondamentali queste queste ultime partite, perché se non vai in Champions, qualche sacrificio va fatto, che sia Gatti, che sia Thuram, sostanzialmente altri non ne vedo in questo momento”.

Il concetto è chiaro: il futuro del centrocampista è strettamente legato agli obiettivi stagionali del club. La qualificazione alla massima competizione europea rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche una leva fondamentale per trattenere i migliori giocatori. Senza Champions, infatti, la società potrebbe trovarsi costretta a fare cessioni importanti per mantenere equilibrio finanziario.

In questo contesto, Thuram diventa uno dei nomi più “sacrificabili” per valore di mercato e richieste ricevute. La sua crescita, sia tecnica che fisica, lo ha reso un profilo completo e moderno, perfetto per il calcio inglese. Tuttavia, la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsene facilmente e proverà a fare leva sul progetto tecnico per convincerlo a restare, soprattutto se supportato da un ritorno in Champions.

Il nodo Vlahovic e le strategie bianconere

Nel frattempo, la Juventus prosegue la trattativa perché il rinnovo di Vlahovic e Balzarini ha parlato anche di questo argomento: “Qui si tratta di limare la situazione tra la Juve e l’entourage del giocatore, la Juve e il bonus alla firma. E c’è tutta l’intenzione della Juve in questo momento di come dire di arrivare a buon fine, perché ve l’ho già spiegato un sacco di volte, la questione è sia tecnica sia tattica e qua ovviamente entra in gioco Luciano Spalletti perché lui vuole continuare con Vlahovic sia di convenienza economica perché altrimenti la Juventus perdendo un giocatore a costo zero andrebbe a dover cercare un ulteriore attaccante sul mercato, posto che mi risulta in questo momento che ci sia ben poca volontà di dare altre chance a David e tantomeno ad Openda”.

Il rinnovo di Dusan Vlahovic rappresenta un altro dossier cruciale per il futuro della Juventus. La volontà del club è chiara: evitare a tutti i costi una partenza a parametro zero che costringerebbe la società a reinvestire pesantemente sul mercato. Inoltre, la fiducia di Spalletti nel centravanti serbo è totale, sia dal punto di vista tecnico che tattico.

Le trattative proseguono, con alcuni dettagli economici ancora da sistemare, ma la sensazione è che ci sia una base solida per arrivare a un accordo. La Juventus, dunque, si muove su un doppio binario: da una parte la necessità di trattenere i suoi talenti, come Thuram, dall’altra la volontà di blindare certezze offensive come Vlahovic. Tutto, però, passerà inevitabilmente dai risultati sul campo.