Nelle ultime settimane si è parlato insistentemente di un presunto avvicinamento fra la Juventus e Dusan Vlahovic, centravanti in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Secondo quanto raccontato dal giornalista sportivo Matteo Moretto su Youtube invece, le parti non sarebbero affatto cosi vicine come poteva sembrare.

Moretto avverte: 'Juventus e Vlahovic non sono vicine a trovare un accordo'

Moretto ha quindi riferito: "C'è un aggiornamento: dopo gli ultimi contatti tra le parti la situazione Vlahovic non si sia ancora sbloccata in senso positivo per la Juventus, c'è ancora di distanza fra le parti sullo stipendio, le commissioni e i bonus alla firma.

Quindi la situazione Vlahovic - Juventus ad oggi non è così vicina alle firme io stesso ho raccontato ultimamente".

Secondo Moretto, negli ultimi contatti tra le parti si sarebbe registrato un riavvicinamento, senza tuttavia che si sia verificata l’accelerazione decisiva necessaria per giungere a un’intesa definitiva.

Il giornalista ha spiegato che saranno necessari ulteriori incontri e nuovi colloqui per valutare concretamente la possibilità di raggiungere un accordo per il rinnovo. Al momento, infatti, la trattativa rimane aperta e priva di sviluppi conclusivi, motivo per cui non è possibile considerare l’operazione in fase avanzata.

Moretto ha inoltre sottolineato come la situazione stia attirando l’interesse di altri club, che avrebbero iniziato a raccogliere informazioni per comprendere i costi complessivi dell’eventuale operazione.

Sebbene l’attaccante possa liberarsi a parametro zero, il giornalista evidenzia che l’investimento resterebbe comunque significativo, dovendo includere elementi come bonus alla firma, commissioni per gli intermediari e l’ingaggio del giocatore, voci che incidono in maniera rilevante sull’impegno economico complessivo.

I tifosi rispondono a Moretto

Le parole di Moretto hanno acceso il dibattito sul web: "Vlahovic rimarrà alla Juventus. Spalletti lo stima, quindi perché dovrebbe andarsene? Tra l’altro mi ricordo benissimo che Moretto diceva le stesse cose su McKennie e Yildiz, e alla fine hanno rinnovato entrambi" scrive un utente di Youtube. Un altro poi aggiunge: "L'importante è che Vlahovic non venga al Milan perché lo considero un mediocre assoluto. Stia alla Juve o vada in Arabia".