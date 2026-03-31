Il prossimo mercato estivo potrebbe intrecciare i destini di Juventus e Milan. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Mirko Di Natale, che sul proprio account X ha ipotizzato un possibile asse tra i due club. Il messaggio è chiaro e diretto: “L’allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri potrebbe far spesa a Torino. Il tecnico toscano continua ad essere un grande estimatore di Andrea Cambiaso (ma servirebbe una cifra importante per convincere la Juve) e potrebbe pensare ad Arkadiusz Milik qualora dovesse lasciare i bianconeri la prossima estate”.

Parole che aprono scenari interessanti e che potrebbero animare la sessione estiva con trattative tra due rivali storiche del campionato italiano.

Cambiaso, operazione complessa e concorrenza internazionale

Tra i nomi citati, quello di Cambiaso rappresenta sicuramente il profilo più ambito. L’esterno della Juventus è cresciuto notevolmente nelle ultime stagioni, diventando un elemento chiave per duttilità e rendimento. Proprio questa crescita ha fatto lievitare la sua valutazione fino a circa 50 milioni di euro, cifra che rende l’operazione particolarmente complessa per il Milan. I rossoneri, infatti, dovrebbero compiere un investimento importante per convincere la Juventus a privarsi di uno dei suoi giocatori più affidabili.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la concorrenza internazionale. Sul laterale italiano avrebbero messo gli occhi anche il Barcellona e il Manchester United, due club con grande potenza economica e fascino europeo. La Juventus, dal canto suo, non considera Cambiaso incedibile ma ascolterebbe eventuali proposte solo davanti a un’offerta davvero rilevante. Per il Milan, dunque, la strada appare in salita, sia per i costi dell’operazione sia per la competizione con altre big europee.

Milik, pista più accessibile per i rossoneri

Diverso il discorso per Milik, il cui profilo potrebbe rappresentare un’opportunità più semplice da cogliere. L’attaccante polacco è rientrato da poco dopo oltre un anno di stop, periodo segnato da continui problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego. La Juventus potrebbe quindi valutare una sua eventuale cessione, soprattutto in caso di rinnovamento del reparto offensivo.