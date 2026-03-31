Prosegue da settimane il presunto forcing del Barcellona per arrivare ad Alessandro Bastoni dell’Inter nella prossima finestra di calciomercato; per ora nessuna conferma, solo indiscrezioni e rumor che però sembrano crescere di insistenza di settimana in settimana. Il difensore italiano è certamente un perno della formazione interista ma forse, per via anche delle recenti polemiche per il ‘caso’ esultanza per il rosso a Kalulu, un’offerta faraonica potrebbe far vacillare la volontà della dirigenza dell’Inter di trattenere il classe ‘99

Dani Olmo la chiave per Bastoni al Barcellona?

Non accennano a placarsi le voci di un possibile trasferimento di Alessandro Bastoni dall’Inter al Barcellona e arrivano direttamente dalla Spagna nuove indiscrezioni sulla possibile trattativa.

Spunta il nome di Dani Olmo, come riporta Marca; secondo quanto raccontato in queste ore dal noto quotidiano spagnolo la dirigenza blaugrana starebbe valutando di inserire il talento spagnolo nella trattativa che porterebbe in Catalogna il difensore italiano.

Il momento di Dani Olmo, senza dubbio uomo più rappresentativo dell'ultimo Europeo vinto proprio dalla Spagna, non è dei migliori, complice qualche infortunio di troppo, il trequartista ha lasciato spazio all’exploit di Fermin Lopez che pare aver scalato le gerarchie fino a prendersi la titolarità. In uno scenario simile, non appare così improbabile che il Barcellona sia pronto a privarsi del talento classe ‘98; per di più in un’ipotetica trattativa con l’Inter per l’acquisto di Alessandro Bastoni.

Inter, occhi al futuro a prescindere dal destino di Alessandro Bastoni

Tra voci e indiscrezioni, il futuro di Alessandro Bastoni appare quanto mai incerto; la sua avventura all’Inter potrebbe seriamente giungere ai titoli di coda nel corso della prossima finestra di calciomercato e un possibile indizio potrebbe essere il taccuino ricco di nomi per il futuro della retroguardia nerazzurra. Da Solet dell'Udinese a Muharemovic del Sassuolo; la dirigenza interista guarda al futuro - non solo per l’eventuale cessione di Bastoni - e l’impressione è che la prossima estate potrebbe rivelarsi terreno propizio per una mini-rivoluzione della rosa nerazzurra.