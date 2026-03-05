Attorno alla Juventus stanno cominciando a circolare tantissimi nomi che il club bianconero valuterebbe già da ora per la prossima campagna acquisti estiva. Nel merito, il centrocampo sarebbe il reparto nel quale l'amministratore delegato Damien Comolli vorrebbe accorpare il maggior numero di rinforzi. Fra questi, ormai da settimane rimbalzerebbe il nome di Xaver Schlager, mediano in uscita dal Lipsia a parametro 0 e del quale ha voluto scrivere la sua lo radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca.

Juventus, Mecca boccia la candidatura di Schlager: 'Arriva da due operazioni ai crociati, non lo prenderei mai'

Mecca, commentando sul proprio account X la notizia che vorrebbe la Juventus appunto la Juventus su Xaver Schlager del Lipsia ha detto: "Ovviamente pronto ad essere smentito dovessero comprarlo, ma non prenderei mai un giocatore che arriva da due infortuni al crociato. A parametro zero prenderei qualche giocatore esperto forte oppure qualcuno che sia affidabile sulla tenuta fisica".

Un messaggio, quello dello speaker, che ha acceso la discussione fra lo stesso e i suoi followers: "Vabbè dipende da ruolo e dall'ingaggio. Se si parla di qualcuno che serve per allungare il brodo a centrocampo ci sta.

Se lo pensano con più di 5/10 partite per stagione è, ovviamente, gravissimo" scrive un utente su X al quale Mecca risponde: "Beh ma piuttosto di ragionarla così, ne porto su qualcuno dalla NextGen ma punto giocatori forti e di esperienza. Se devo allungare il brodo con uno di 29 anni che arriva da due crociati, non lo prendo".

Un altro ancora sottolinea: "Come riserva va bene. Alla fine anche Boga stra-criticato sta rendendo più di Koopmeiners pagato 60 milioni + 5 d’ingaggio. Anche Kalulu arrivava alla Juve con problemi fisici alle spalle, ora non si assenta neanche per sbaglio".

Schlager, tanta corsa e aggressività

Xaver Schlager è un profilo molto dinamico e completo. Alto circa 174 cm per 76 kg, non spicca per struttura fisica imponente ma compensa con grande resistenza, intensità e aggressività nei contrasti, qualità che gli permettono di coprire ampie porzioni di campo durante i novanta minuti.

Dal punto di vista tecnico è un centrocampista ordinato e intelligente: sa gestire bene il pallone, giocare rapidamente di prima e distribuire passaggi sia corti sia lunghi, fungendo spesso da collegamento tra difesa e attacco. Tutte caratteristiche che farebbero in realtà molto comodo a Luciano Spalletti.