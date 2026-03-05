Nel sempre più affollato mercato dei giovani talenti europei, l’estate che verrà si preannuncia come un banco di prova cruciale per alcuni dei club più blasonati del continente. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, attorno al talento del Salisburgo Kerim Alajbegovic potrebbe presto accendersi un vero e proprio duello di mercato, con Juventus e Milan interessante in prima linea.

L’asse Milano-Torino e l’indiscrezione di Konur

A far esplodere l’indiscrezione è stato proprio Konur, che sul social X ha scritto testualmente: “Milan e Juventus tengono d'occhio l'esterno del Salisburgo Kerim Alajbegovic”.

Un messaggio breve ma sufficiente a riaccendere la storica rivalità tra Milan e Juventus, pronte a incrociare le proprie strategie su un profilo giovane, duttile e in forte ascesa. Alajbegovic, esterno capace di agire su entrambe le fasce, rappresenta il classico investimento “alla Salisburgo”: talento grezzo, margini di crescita elevati e potenziale futura plusvalenza. Un identikit che da anni affascina sia la dirigenza rossonera sia quella bianconera, sempre più attente a ringiovanire le rispettive rose senza perdere competitività immediata.

Bayern, Leverkusen e il nodo della clausola

La corsa, tuttavia, non è limitata ai confini italiani. Konur ha infatti specificato come Alajbegovic possieda anche la cittadinanza tedesca, dettaglio che rende particolarmente forte l’interesse del Bayern Monaco.

Il colosso bavarese monitora da tempo i migliori prospetti con passaporto tedesco e potrebbe inserirsi con decisione nella trattativa. A complicare ulteriormente lo scenario c’è poi il Bayer Leverkusen, club dal quale proviene il calciatore e che ha mantenuto una clausola di riscatto fissata a 6 milioni di euro nei confronti del Salisburgo, attuale società del ragazzo. Un dettaglio tutt’altro che secondario: Juventus, Milan e Bayern dovranno infatti attendere l’estate per capire se e con chi sedersi al tavolo delle trattative e, soprattutto, a quale cifra. Al momento, le valutazioni complessive parlano di una somma vicina ai 10 milioni di euro, ma molto dipenderà dalle mosse iniziali del Leverkusen. Un intreccio europeo che promette sviluppi caldi e che potrebbe trasformare Alajbegovic in uno dei nomi più discussi del prossimo mercato estivo.