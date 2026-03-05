Il futuro della fascia sinistra del Liverpool potrebbe cambiare profondamente nella prossima estate. Dopo anni da protagonista ad Anfield, il ciclo di Andrew Robertson sembrerebbe infatti vicino alla conclusione. Secondo quanto riportato su X dal giornalista e specialista in calciomercato Ekrem Konur, il club inglese starebbe già valutando le possibili alternative per la fascia mancina, considerando che il contratto del terzino scozzese andrà in scadenza al termine della stagione. Tra i nomi emersi nelle ultime ore spicca quello di Federico Dimarco, esterno dell’Inter e uno dei migliori interpreti del ruolo nel panorama europeo.

Dimarco, numeri da top europeo con l’Inter

Dimarco sta vivendo una stagione di altissimo livello. Sotto la gestione tecnica di Cristian Chivu, il terzino sembra essere tornato al rendimento che lo aveva reso uno degli esterni più decisivi della squadra ai tempi di Simone Inzaghi. Le statistiche parlano chiaro: 7 gol e soprattutto 15 assist stagionali, numeri straordinari per un esterno di fascia che testimoniano la sua centralità nella manovra offensiva dell’Inter.

La sua capacità di spingere costantemente sulla corsia sinistra, unita a una qualità di cross e di tiro tra le migliori del campionato, lo rendono uno dei calciatori più determinanti dell’intera Serie A. Proprio per questo motivo il club nerazzurro considera il classe 1997 un elemento quasi intoccabile.

Solo un’offerta fuori mercato potrebbe cambiare lo scenario: secondo Konur, per sedersi a trattare servirebbe una proposta vicina agli 80 milioni di euro. Una cifra enorme, per un calciatore forte da pur sempre di 28 anni, che se pagata permetterebbe all'Inter di restaurare mezza rosa.

Liverpool, la forza degli investimenti fatti dai Reds negli ultimi anni fa paura

La richiesta dell'Inter da 80 milioni di euro per Dimarco paventata da Konur spaventerebbe il 99% dei club sul globo ma potrebbe non impensierire il Liverpool. La società inglese negli ultimi anni è stata protagonista di alcuni degli investimenti più onerosi della storia del calcio: basti tornare indietro di pochi mesi, quando i "Reds" si sono aggiudicati le prestazioni sportive di Alexander Isak, attaccante svedese classe '99 per ben 145 milioni di euro.

Una cifra alla quale bisogna aggiungere i 125 milioni di euro spesi sempre dal Liverpool per acquisire dal Bayer Leverkusen il fantasista Florian Wirtz. Cifra da capogiro che paradossalmente dovrebbero servire da monito alla Pinetina e per l'Inter nel caso Dimarco.