La Roma femminile si conferma protagonista indiscussa della Serie A, conquistando una vittoria di carattere nel derby contro la Lazio, valido per la diciassettesima giornata del campionato 2025-2026. In una sfida ad alta tensione, la formazione giallorossa, guidata da Luca Rossettini, ha dimostrato grande resilienza, ribaltando lo svantaggio iniziale e rafforzando così la propria leadership in classifica.

Il match si è animato al 38’ del primo tempo, quando la Lazio è riuscita a portarsi in vantaggio grazie alla rete della polacca Nikola Karczewska.

La reazione della Roma non si è fatta attendere nella ripresa: Manuela Giugliano ha firmato il prezioso gol del pareggio all’81’, mentre la danese Frederike Thøgersen ha completato la rimonta all’85’, assicurando tre punti fondamentali alla squadra capitolina. Questo successo permette alla Roma di consolidare il primato, portando il vantaggio sull’Inter a sei lunghezze.

Le dirette inseguitrici rallentano la corsa

L’Inter, seconda forza del campionato, non è riuscita ad andare oltre un pareggio casalingo per 2-2 contro il Napoli. Le nerazzurre sembravano avere la partita in pugno dopo le reti di Haley Bugeja al 54’ e Tessa Wullaert. Tuttavia, la squadra campana ha saputo reagire nel finale: Cecilie Fløe ha accorciato le distanze al 78’ e Hanna Marie Barker ha siglato il definitivo pareggio all’86’.

Un risultato che ha permesso alla Roma di allungare ulteriormente in classifica.

Anche la Juventus ha registrato un passo falso, ottenendo uno 0-0 nella difficile trasferta contro il Genoa. Questo pareggio allontana ulteriormente le bianconere dalla vetta, con un distacco che sale a ben undici punti. Il terzo posto, utile per le ambizioni europee, si fa così sempre più difficile da raggiungere per la formazione torinese.

Il calendario e la formula della Serie A femminile 2025-2026

La stagione 2025-2026 della Serie A femminile si svolge con una nuova formula che prevede dodici squadre, impegnate in gare di andata e ritorno. Il campionato ha preso il via nel weekend del 4-5 ottobre 2025 e si concluderà il 16-17 maggio 2026.

La Roma, sotto la guida di Luca Rossettini, ha iniziato il suo percorso in casa contro il Parma. Il sentitissimo derby contro la Lazio si è disputato alla sesta giornata per l'andata, mentre il ritorno, cruciale per la classifica, si è giocato proprio nella diciassettesima giornata.

Al termine della stagione, le prime tre squadre classificate otterranno l'accesso alla UEFA Women’s Champions League, la massima competizione europea per club. L’ultima squadra in classifica, invece, retrocederà nel campionato di Serie B 2026-27. La copertura mediatica della Serie A Women è garantita da Rai e DAZN, con aggiornamenti costanti disponibili anche sui canali ufficiali della FIGC. Il calendario prevede diverse soste programmate per gli impegni delle Nazionali e per le festività natalizie, a testimonianza della crescente attenzione e professionalizzazione del calcio femminile italiano.