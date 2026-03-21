Il CT della Nazionale italiana, Rino Gattuso, si prepara al raduno di domani sera a Coverciano, appuntamento cruciale per i playoff di qualificazione ai Mondiali. Le condizioni fisiche di Gianluca Scamacca e Alessandro Bastoni sono le principali incertezze, entrambi convocati ma non al meglio.

Sia l'attaccante dell'Atalanta che il difensore dell'Inter hanno rinunciato alle rispettive gare di campionato (contro Verona e Fiorentina) per problemi fisici. Raggiungeranno comunque il centro tecnico federale di Coverciano, dove saranno sottoposti a valutazioni mediche approfondite dallo staff medico della Nazionale, che determinerà la loro disponibilità per le imminenti sfide.

Scamacca e Bastoni: le valutazioni dello staff

La presenza di Bastoni e Scamacca è un interrogativo chiave per il CT Gattuso. Le loro condizioni saranno attentamente analizzate prima di definire la formazione per i playoff. Dal gruppo azzurro emerge che, nonostante la volontà dei giocatori di essere disponibili, la decisione finale spetterà allo staff medico della nazionale dopo le valutazioni.

Il rischio di infortuni dell'ultimo momento è una preoccupazione costante in questa fase delicata della stagione, dato il calendario fitto di impegni per i club e l'intenso carico per i giocatori.

Precedenti infortuni e gestione azzurra

La gestione infortuni inNazionale ha richiesto attenzione. In un precedente raduno, Gianluca Scamacca fu costretto a lasciare Coverciano per un problema al ginocchio, dopo terapie.

Allora, il CT non convocò un sostituto, mantenendo il gruppo a ventisette elementi. La squadra proseguì la preparazione e raggiunse la sede della partita successiva senza l'attaccante dell'Atalanta.

Questi episodi evidenziano l'importanza cruciale delle valutazioni mediche e della flessibilità nelle scelte tecniche, specie per appuntamenti fondamentali come i playoff Mondiali. La situazione di Bastoni e Scamacca sarà monitorata con massima attenzione, per garantire la miglior formazione alla Nazionale azzurra.