La Serie A si prepara a un nuovo, imperdibile appuntamento: Fiorentina e Inter scenderanno in campo domenica sera, con fischio d'inizio fissato per le 20.45. La sfida, valida per il campionato, sarà in diretta per tutti gli appassionati. Questa programmazione è stata ufficialmente confermata dalla Lega Serie A, inserendosi nel consolidato calendario del massimo campionato italiano.

Le probabili formazioni

La Viola, reduce dalla vittoria in Conference League, affronta un Inter che deve leccarsi le ferite dopo aver raccimolato un solo punto in due partite.

Vanoli con Kean e Gudmundsson appoggiati da Harrison avanti. Mentre dietro Ranieri favorito su Comuzzo. Inter con il classico 3-5-2, molto probabilmente giocheranno Barella, Calhanoglu e Zielinski in mediana. Carlos Augusto più di Bastoni come braccetto di sinistra. Ancora fuori Lautaro, toccherà a Thuram ed Esposito prendere in mano l'attacco nerazzurro.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.