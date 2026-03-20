Un appuntamento imperdibile attende gli appassionati di calcio: la Serie A vedrà scendere in campo Juventus e Sassuolo sabato sera, con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. Questa sfida, già anticipata nel calendario, sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo a milioni di tifosi di seguire ogni istante della partita. L'incontro tra i bianconeri e i neroverdi si preannuncia come uno dei momenti clou della giornata, posizionandosi in una fascia oraria tradizionalmente dedicata alle gare di maggiore richiamo e impatto mediatico del campionato italiano.

Le probabili formazioni

Spalletti intenzionato a confermare Boga punta con Yildiz, McKennie e Conceicao pronti ad armare l'attaccante bianconero. 4-2-3-1 per a Juve, Bremer al centro della difesa. Locatelli e Thuram i due media. Dall'altro lato il Sassuolo continua la sua rincorsa verso le zone pregiate della parte sinistra della classifica. Nel 4-3-3 di Grosso, confermato il tridente Berardi, Pinamonti, Laurienté, occhio a Koné che contro la Juve vorrà ben figurare visto che è nel mirino di tutte le big di A, compresa la Vecchia signora.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.