Il recupero della partita tra Catanzaro e Modena, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B, è stato ufficialmente fissato per martedì 14 aprile 2026 alle ore 19.00. La decisione è giunta dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a seguito del rinvio del match avvenuto martedì scorso. L'incontro era stato posticipato a causa di un'allerta meteo che aveva interessato la zona, rendendo impraticabile lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza per tutti i partecipanti.

L'incontro, particolarmente atteso dai sostenitori di entrambe le formazioni, riveste un'importanza cruciale per la classifica del campionato cadetto.

Il precedente rinvio aveva creato un clima di incertezza e attesa, ma la nuova data consente ora a società, calciatori e tifosi di pianificare al meglio l'organizzazione per questo recupero. L'orario del fischio d'inizio, le 19.00, è stato selezionato per favorire la massima partecipazione del pubblico e assicurare la piena regolarità della competizione.

Impatto Cruciale per Playoff e Salvezza

La sfida tra Catanzaro e Modena si preannuncia di fondamentale importanza, con un potenziale impatto significativo sia sulla corsa ai playoff che sulla delicata lotta per la salvezza. Entrambe le squadre sono chiamate a esprimere il massimo impegno in questa fase decisiva della stagione, dove ogni singolo punto può rivelarsi un fattore determinante per il raggiungimento degli obiettivi.

Il recupero di questa gara si inserisce in un calendario già denso di impegni, accrescendo ulteriormente la pressione su giocatori e staff tecnici.

La tempestiva decisione della Lega Serie B di stabilire la data del recupero con congruo anticipo offre alle due società la possibilità di ottimizzare la preparazione atletica e tattica. Questo approccio mira a prevenire sovrapposizioni con altri impegni e a garantire il pieno rispetto della regolarità sportiva del campionato.

Il Calendario Completo del Finale di Stagione

Contestualmente, la Lega Serie B ha provveduto a ufficializzare il calendario delle giornate conclusive della stagione 2025/2026, coprendo il periodo dalla trentatreesima alla trentottesima giornata.

Questo annuncio è considerato di straordinaria importanza per le squadre, i tifosi e tutti gli addetti ai lavori, poiché le fasi finali del campionato sono storicamente decisive per l'assegnazione delle promozioni dirette in Serie A, la definizione delle qualificazioni ai playoff e le cruciali sfide per evitare le retrocessioni. La pubblicazione di date e orari ufficiali permette ai club di affinare la pianificazione della preparazione per gli incontri determinanti, mentre i sostenitori possono organizzare al meglio trasferte e seguire da vicino le partite che delineeranno la classifica finale.

Il recupero di Catanzaro-Modena si colloca, pertanto, in un contesto di crescente attenzione e fervida attesa per il gran finale di stagione, un periodo in cui ogni singola gara assume un peso determinante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle squadre protagoniste.