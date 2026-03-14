La sfida tra Udinese e Juventus si presenta come una delle più insidiose della giornata di campionato. Nonostante un andamento recente piuttosto discontinuo, la formazione friulana resta un avversario temibile, soprattutto quando gioca davanti al proprio pubblico. Per gli uomini di Luciano Spalletti, quindi, non sarà affatto una gara semplice, anche alla luce delle caratteristiche della squadra allenata da Kosta Runjaic.

È vero che l’Udinese ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite, il netto 3-0 contro la Fiorentina, ma questo dato non racconta completamente lo stato di forma della squadra bianconera.

I friulani continuano infatti a mostrare grande intensità e qualità individuali che possono mettere in difficoltà chiunque.

Un’Udinese fisica e pericolosa

Uno dei punti di forza dell’Udinese resta la solidità atletica della rosa. Giocatori come Nicolò Zaniolo, Keinan Davis e Arthur Atta stanno vivendo una stagione particolarmente positiva, contribuendo a rendere la squadra friulana una delle più dinamiche e fisiche dell’intero campionato.

Proprio questa caratteristica rende l’Udinese un avversario complicato da affrontare. Non a caso anche squadre di alto livello hanno faticato contro la formazione di Runjaic. L’Atalanta, per esempio, domenica scorsa non è andata oltre il 2-2 dopo essere stata in vantaggio di due gol, mentre la Roma di Gasperini in precedenza era uscita con le ossa rotte dal Bluenergy Stadium.

La chiave sarà l’intensità

Per la Juventus, dunque, sarà fondamentale non sottovalutare l’impegno. Gli uomini di Spalletti, in piena corsa a un posizionamento Champions, dovranno essere pronti a pareggiare l’intensità dell’Udinese fin dai primi minuti, evitando di concedere campo e ritmo agli avversari.

Se la vecchia signora dovesse abbassare la concentrazione o non riuscire a tenere il passo sul piano atletico, i friulani potrebbero prendere in mano la partita imponendo la propria fisicità. Una caratteristica che spesso ha messo in difficoltà squadre tecnicamente superiori e che potrebbe diventare un fattore decisivo anche contro una Juventus che, per caratteristiche della rosa, non possiede molti elementi di grande impatto fisico.