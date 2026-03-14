Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha espresso alcune considerazioni sulle possibilità del Milan di qualificarsi alla prossima Champions League. L'allenatore ha sottolineato l'importanza della determinazione e della continuità di risultati per raggiungere l'obiettivo europeo. Secondo Allegri, la corsa è ancora aperta e sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione nelle partite rimanenti.

Nel corso del suo intervento, Allegri ha anche analizzato il percorso del Milan, evidenziando i cambiamenti avvenuti nella squadra rispetto al passato.

Ha riconosciuto i meriti dei giocatori e della società per la crescita dimostrata, sottolineando il lavoro svolto sia in campo che fuori.

La corsa Champions e le prospettive rossonere

L'allenatore ha ribadito che la qualificazione alla Champions League rappresenta un traguardo fondamentale per il club, sia dal punto di vista sportivo che economico. Allegri ha spiegato che la soglia per accedere alla massima competizione europea potrebbe essere fissata a settantasei punti, un obiettivo che richiede continuità di risultati e concentrazione fino alla fine del campionato. Questa soglia era già stata menzionata da Allegri in precedenti occasioni.

Il tecnico ha inoltre sottolineato l'importanza di affrontare ogni partita con il massimo impegno, senza sottovalutare nessun avversario.

La lotta per i posti in Champions è serrata e coinvolge diverse squadre, rendendo ogni punto decisivo per la classifica finale.

Il Milan e la soglia Champions

Negli ultimi anni, la quota necessaria per accedere alla Champions League si è attestata intorno ai settantacinque-settantasei punti, come confermato anche da diverse analisi statistiche. Il Milan, grazie al lavoro della società e alla crescita dei suoi giocatori, si trova ora in una posizione favorevole per raggiungere questo traguardo. La determinazione e la continuità di rendimento saranno elementi chiave per centrare l'obiettivo e confermare il percorso di crescita intrapreso dalla squadra rossonera.