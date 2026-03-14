La Juventus si prepara alla trasferta in Friuli contro l'Udinese con una novità di rilievo: Arkadiusz Milik torna a disposizione e figura nell'elenco dei convocati scelti dallo staff tecnico bianconero. L'attaccante polacco, reduce da un periodo di assenza, è stato inserito nella lista per la partita, mentre Dusan Vlahovic resta ancora fuori dai giochi. Il serbo, infatti, non è stato convocato e continuerà il suo percorso di recupero, con l'obiettivo di tornare disponibile per la prossima gara casalinga contro il Sassuolo.

La decisione dello staff tecnico arriva dopo un'attenta valutazione delle condizioni fisiche dei due attaccanti.

Milik, che aveva dovuto fermarsi per problemi fisici, ha completato il percorso di recupero e sarà quindi a disposizione per la trasferta in programma. Al contrario, Vlahovic non è ancora pronto per il rientro in campo e rimane a riposo, nella speranza di poter essere nuovamente arruolabile per la prossima sfida all'Allianz Stadium. Resta invece ancora indisponibile anche Holm, il laterale svedese, fermo ai box a causa di un infortunio.

La rosa bianconera e la situazione in attacco

La Juventus affronta così la trasferta contro l'Udinese con una rosa che vede il ritorno di Milik tra i convocati, mentre dovrà ancora fare a meno di Vlahovic. L'assenza del centravanti serbo pesa sull'attacco bianconero, ma la presenza di Milik offre una soluzione in più per il reparto offensivo.

La gestione degli infortuni rimane un tema centrale per la squadra, che punta a recuperare tutti gli effettivi nel minor tempo possibile.

Tempi di recupero e prospettive per gli attaccanti

Il recupero di Vlahovic sembra ormai vicino. L'attaccante serbo ha svolto l'intera seduta di allenamento con i compagni, confermando progressi importanti dopo l'infortunio. Tuttavia, lo staff tecnico preferisce non forzare i tempi e punta a un rientro graduale, probabilmente partendo dalla panchina nella prossima gara. Anche per Milik, il ritorno tra i convocati rappresenta un passo significativo dopo un lungo periodo di assenza dalle competizioni ufficiali, segnato da diversi problemi fisici. La Juventus, dunque, si prepara ad affrontare le prossime sfide con la speranza di poter contare presto su entrambi gli attaccanti al massimo della condizione.