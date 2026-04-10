L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus che sarà ha detto: "Da quello che so Elkann vuole costruire una grande Juventus anche dandogli una base italiana, il che aiuterebbe di conseguenza anche la nazionale a tornare dove merita di essere. Quindi se fossi nel club bianconero inizierei dalla porta, non prendendo Alisson o De Gea ma Carnesecchi. L'estremo difensore dell'Atalanta chiede una cifra molto importante ma lui rappresenta il classico profilo da Juventus, perché ha tutto per un avvenire luminoso.

Poi andrei a prendere due profili che rappresentano il futuro del calcio azzurro, Calafiori e Palestra".

Gramellini: 'Tonali è il centrocampista per il quale farei pazzie'

Il quarto giocatore di cui sono innamorato calcisticamente e che ritengo l'unico centrocampista per il quale varrebbe fare una pazzia, Sandro Tonali. Servono tanti soldi, lo so, ma al di là dei conti fossi nella Juventus penserei a costruire un'ossatura giovane e futuribile e quindi credo che Carnesecchi in porta, Calafiori centro sinistra, Palestra esterno e Tonali in mediana rappresenterebbero un'ossatura italiana degna della Juventus del futuro. 4 calciatori che per come la vedo io sarebbero perfetti per questa maglia, anche se sono consapevole che bisogna ricalibrare le aspettative, perché non stanno uscendo grandi campioni in questo periodo storico.

Non è un caso infatti che io abbia escluso da questo discorso trequartisti e punte, perché credo che a livello nazionale siamo carenti in quelle zone di campo"

Gramellini ha concluso: "Ritengo inoltre che questi 4 elementi possano essere il fulcro della nazionale italiana che deve tornare a certi livelli. Non è pensabile infatti che una squadra che vanta 4 stelle sul petto possa restare fuori per 3 mondiali consecutivi e possa non avere prospettive per il futuro. Quindi, per una Juve che ha annunciato il rinnovo di Spalletti e per una Juve che ha un proprietario pronto a fare una squadra forte, bisogna prendere giocatori di esperienza e di prospettiva come quelli che ho citato".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini

Le parole di Gramellini hanno acceso la fantasia dei suoi followers: "Carissimo Luca, i 4 da te citati sono quelli che un po' tutti i tifosi sognano. Ho solo dei dubbi su Calafiore, non riesco ancora a comprendere cosa sia!" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "La Juventus deve avere un'ossatura italiana per se stessa. La nazionale è solo un riflesso secondario"