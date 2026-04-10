Il Napoli di Antonio Conte si prepara per la sfida di domenica pomeriggio contro il Parma, in programma allo stadio Tardini. Al centro tecnico di Castel Volturno, il tecnico ha diretto una seduta atletica e tecnico-tattica, concentrandosi sulla strategia di gioco per la prossima gara. Reduci da un'importante vittoria contro il Milan, gli azzurri puntano a consolidare il secondo posto in classifica e a esercitare pressione sull'Inter, impegnata nella stessa giornata contro il Como.

Per la trasferta emiliana, Conte potrà contare su due rientri fondamentali che modificheranno l'undici sceso in campo contro i rossoneri.

Nonostante l'assenza di infortunati chiave come Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Vergara, Neres e Lukaku, la formazione di base che ha battuto il Milan sarà quasi interamente confermata. Le eccezioni riguardano il ritorno di Matteo Politano, atteso titolare al posto di Gutierrez, e il rientro di Rasmus Hojlund. L'attaccante danese, ristabilitosi dall'influenza che lo aveva tenuto fuori contro il Milan, riprenderà il suo posto al centro dell'attacco al posto di Giovane.

Clima disteso e interazione con i tifosi

Il successo ottenuto contro il Milan ha contribuito a creare un'atmosfera di grande serenità in casa Napoli. Antonio Conte ha dedicato parte dell'allenamento a firmare autografi e a dialogare con i tifosi presenti a Castel Volturno.

Un momento particolare ha visto il tecnico rispondere sorridendo a un giovane sostenitore che, con entusiasmo, gli aveva detto: “Mister, ce lo devono strappare dal petto lo scudetto!”, ricevendo in cambio un caloroso “Bravo!”.

Verso Parma: strategia e recuperi

La preparazione per la trasferta di Parma ha comportato anche una riorganizzazione del programma di allenamenti, con il giorno libero post-Milan che è stato anticipato. Nonostante il divario di sette punti che separa il Napoli dall'Inter capolista, Antonio Conte ha ribadito con fermezza l'obiettivo scudetto, puntando con decisione su Hojlund come perno del tridente offensivo. Sul fronte infermeria, Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani sono in fase di recupero, ma il loro rientro in campo contro il Parma è considerato difficile.

Il sostegno dei tifosi per la trasferta

Un segnale tangibile del grande entusiasmo che circonda la squadra arriva anche dal fronte dei tifosi. Per il settore ospiti dello stadio Tardini sono stati messi a disposizione 3.500 biglietti. Di questi, ben 2.300 sono stati acquistati in poche ore da sostenitori provenienti da diverse regioni, tra cui Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, con il sold out atteso a breve, a testimonianza del forte legame e del supporto incondizionato verso il Napoli.