Il nome di Gleison Bremer torna al centro delle voci di calciomercato internazionale, con la Premier League pronta a bussare nuovamente alla porta della Juventus. Nelle ultime ore, infatti, si è intensificata l’indiscrezione secondo cui due club inglesi sarebbero pronti a contendersi il difensore brasiliano in vista della prossima stagione. Si tratta di Liverpool e Tottenham, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato.

Liverpool in pole, Tottenham frenato dalla situazione in classifica

Secondo le ultime indiscrezioni, il Liverpool sarebbe attualmente in vantaggio sul Tottenham nella corsa al difensore della Juventus.

Entrambe le società avrebbero individuato nel brasiliano il profilo ideale per rafforzare una difesa che necessita di maggiore solidità e leadership, ma il contesto sportivo starebbe facendo la differenza. Gli Spurs, infatti, sono alle prese con una stagione complicata e addirittura con il rischio retrocessione, un fattore che inevitabilmente renderebbe meno attrattivo il progetto londinese agli occhi del giocatore. I campioni uscenti della Premier League, al contrario, offrirebbero garanzie tecniche e ambizioni europee, elementi che potrebbero spingere Bremer a valutare seriamente un trasferimento ad Anfield.

La clausola da 54 milioni e il dilemma della Juventus

Dal canto suo, la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del centrale brasiliano, soprattutto su esplicita richiesta di Luciano Spalletti, che considera Bremer uno degli intoccabili della rosa.

Tuttavia, la posizione del club piemontese sarebbe indebolita dalla presenza nel contratto del giocatore di una clausola rescissoria da circa 54 milioni di euro, valida per il mese di luglio. Una cifra importante che, se versata, impedirebbe alla dirigenza bianconera di opporsi alla cessione, lasciando di fatto il destino del difensore nelle mani dei club interessati. L’eventuale addio garantirebbe una consistente plusvalenza e porterebbe liquidità nelle casse della Vecchia Signora, utile per eventuali operazioni in entrata, ma allo stesso tempo priverebbe la squadra del suo centrale più affidabile. Un equilibrio delicato, tra esigenze tecniche e opportunità economiche, che potrebbe trasformare l’estate juventina in un vero e proprio banco di prova.