Alla vigilia della sfida contro l'Inter, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha lanciato un chiaro monito sulla crisi strutturale del calcio italiano. Secondo Gasperini, il problema non si risolve semplicemente cambiando presidente o allenatore, ma richiede la creazione di un sistema convincente capace di formare nuovi calciatori e una nazionale all'altezza.

Il riferimento è diretto alla recente e preoccupante esclusione dell'Italia dai Mondiali per la terza volta consecutiva. "Sono tre volte di fila che non andiamo ai Mondiali, non è un problema unico", ha sottolineato Gasperini, evidenziando come si tratti di un sistema che non funziona.

Nonostante una base di praticanti molto più ampia rispetto ad altri paesi qualificati, strutture consolidate e una ricca storia calcistica, tutto ciò "non basta più forse".

La necessità di una visione strategica

Gasperini ha categoricamente respinto l'idea che la soluzione risieda in un cambio di guida tecnica, anche in riferimento alle speculazioni sul suo nome come possibile CT. "È un momento in cui vengono fatti tanti nomi, ma il problema non riguarda una posizione", ha affermato. Per il tecnico, ciò che serve è una visione chiara e un riassetto complessivo, elementi "molto più importanti di un singolo allenatore".

Il tecnico ha inoltre voluto difendere l'impegno dei calciatori, affermando: "Non credo che d'improvviso si sia disimparato a giocare a calcio in Italia, no?

Abbiamo avuto un passato pazzesco. Ma e poi devo dire anche a questi ragazzi l'altra sera hanno dato tutto". Questo sottolinea che la questione non è la qualità o la dedizione dei singoli, ma un problema più profondo del sistema.

Il dibattito sulla Federcalcio

Le parole di Gasperini si inseriscono in un contesto di forte tensione e dibattito attorno alla Federcalcio. L'esclusione dell'Italia dai Mondiali ha intensificato il pressing politico sul presidente federale Gabriele Gravina, con interrogazioni parlamentari e richieste di un rinnovamento ai vertici come primo passo per una rifondazione del movimento calcistico nazionale.

In questo scenario, Sergio Pedrazzini, consigliere federale per l'area nord, ha espresso solidarietà a Gravina, criticando le pressioni subite e ribadendo che "le dimissioni devono essere un atto volontario".

Pedrazzini ha enfatizzato l'importanza di "fare fronte comune e proporre opzioni credibili", cercando un equilibrio tra la continuità delle riforme già avviate e la necessità di cambiamenti radicali per riportare il calcio italiano ai massimi livelli europei.

Questi elementi confermano che la crisi del calcio italiano è percepita come profonda e sistemica. Le riflessioni di Gasperini, pertanto, non sono isolate, ma riflettono una richiesta più ampia e urgente di una strategia a lungo termine e di una visione complessiva per il futuro del calcio nel paese.