La Juventus continua a pianificare il futuro della propria difesa, ma una delle piste seguite nelle scorse settimane sembra raffreddarsi giorno dopo giorno. Il nome di Marcos Senesi, inizialmente considerato un’opportunità interessante per la prossima estate, si sta progressivamente allontanando dai radar bianconeri. Il centrale argentino, destinato a lasciare il Bournemouth a fine stagione a parametro zero, rappresentava una soluzione vantaggiosa sotto il profilo economico. Tuttavia, la crescente concorrenza proveniente dalla Premier League sta rendendo l’operazione sempre più complicata, spingendo la dirigenza della Juventus a valutare alternative più concrete per rinforzare il reparto arretrato.

Senesi si allontana: la Premier League fa la differenza

Lo stopper argentino sarebbe infatti finito nel mirino di diverse big inglesi, pronte a sfruttare l’occasione del parametro zero offrendo ingaggi decisamente più elevati rispetto agli standard italiani. Una competizione che, tra potenza economica e appeal del campionato, rende difficile per la Juventus restare in corsa. I bianconeri, consapevoli delle difficoltà, starebbero quindi progressivamente abbandonando la pista Senesi per evitare aste al rialzo poco sostenibili. La dirigenza preferirebbe investire su un profilo più raggiungibile, capace di garantire affidabilità e prospettiva senza esporsi a una trattativa complessa. In questo contesto, il club torinese sta già valutando nuovi nomi per non farsi trovare impreparato.

Kiwior alternativa concreta, resta il sogno Rudiger

Il profilo che potrebbe guadagnare terreno è quello di Jakub Kiwior. Il centrale polacco, attualmente al Porto, rappresenterebbe una soluzione più praticabile per l’estate, con una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Giocatore duttile e affidabile, Kiwior offrirebbe garanzie sia in termini di rendimento immediato sia di prospettiva futura, caratteristiche che lo rendono appetibile per il progetto bianconero. Sullo sfondo resta anche il sogno Antonio Rudiger, ma da Madrid filtra la volontà del Real di prolungare il contratto del difensore tedesco per evitare di perderlo a parametro zero. Uno scenario che riduce ulteriormente le possibilità di vedere il centrale approdare a Torino. La Juventus, dunque, si muove con prudenza, pronta a virare su obiettivi più concreti per rinforzare la difesa della prossima stagione