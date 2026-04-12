Il nome di Ethan Nwaneri inizia a scaldare il calciomercato e le indiscrezioni che arrivano oggi fanno già parlare di una possibile asta tra grandi club. A rilanciare la notizia è stato il giornalista Ekrem Konur, che sul proprio account X ha sottolineato come la corsa per il talento dell’Arsenal sia già entrata nel vivo. Il giovane inglese, attualmente in prestito al Marsiglia, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale e diversi club stanno monitorando con attenzione la sua crescita. Nonostante la giovanissima età, il classe 2007 è già finito nei radar delle principali società europee, pronte a muoversi qualora si aprisse uno spiraglio concreto per il trasferimento.

Dortmund in pole, Juventus e Milan osservano

Secondo quanto riportato da Konur, il Borussia Dortmund starebbe spingendo con decisione per assicurarsi il talento inglese. Il club tedesco, storicamente attento alla valorizzazione dei giovani, vedrebbe in Nwaneri il profilo ideale per il proprio progetto tecnico. Tuttavia, la concorrenza non manca: anche Juventus e Milan seguirebbero con interesse la situazione, pronte a valutare un eventuale inserimento nell’operazione. I due club italiani, sempre più attenti ai talenti emergenti, considererebbero il giocatore un investimento per il futuro, capace di garantire qualità e prospettiva a lungo termine. La presenza di più pretendenti potrebbe alimentare una vera e propria corsa, qualora l’Arsenal decidesse di aprire alla cessione.

Valutazione già altissima e decisione rinviata

Nonostante l’interesse crescente, al momento dall’Arsenal non arriverebbero segnali concreti di apertura alla partenza. La situazione, sempre secondo Konur, sarà probabilmente rivalutata al termine della stagione, quando il club londinese deciderà il futuro del giovane talento. Intanto la valutazione del cartellino ha già raggiunto cifre importanti: Nwaneri, a soli 17 anni, viene stimato intorno ai 40 milioni di euro. Una somma notevole, soprattutto considerando l’età, ma che testimonia le enormi aspettative riposte nel giocatore. Il suo percorso di crescita al Marsiglia e l’interesse di club di primo piano rendono il suo nome uno dei più caldi in prospettiva, con il mercato estivo che potrebbe trasformarsi nel palcoscenico ideale per una trattativa destinata a far discutere