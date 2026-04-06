Le voci di mercato iniziano a intensificarsi attorno alla Juventus, soprattutto in vista di un’estate che potrebbe portare cambiamenti significativi nella rosa bianconera. A rilanciare una nuova indiscrezione è stato il giornalista Mirko Di Natale, che sul proprio account X ha scritto: “Su Andrea Cambiaso attenzione al Barcellona e al Milan, visto che il giocatore piace da sempre a Max Allegri”. Un’indicazione che accende i riflettori sul futuro dell’esterno italiano, protagonista di una stagione altalenante ma comunque ritenuto un profilo di valore sul mercato.

La possibile partenza di Cambiaso si inserirebbe in un contesto più ampio, con la Juventus pronta a valutare la cessione di almeno un pezzo pregiato della rosa, soprattutto qualora non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Cambiaso nel mirino e possibile plusvalenza

Il nome dell’esterno bianconero, dunque, entra ufficialmente tra quelli monitorati dai grandi club europei. Il Barcellona rappresenterebbe una destinazione di prestigio, mentre il Milan potrebbe muoversi anche in virtù dell’apprezzamento storico di Massimiliano Allegri per il giocatore. La Juventus, dal canto suo, non chiuderebbe a priori alla cessione, soprattutto davanti a un’offerta importante. Secondo le indiscrezioni, Cambiaso potrebbe lasciare la Continassa per una cifra non inferiore ai 35 milioni di euro, somma che garantirebbe una significativa plusvalenza per i conti del club.

Una scelta che verrebbe valutata attentamente, considerando l’impatto economico positivo e la necessità di bilanciare eventuali mancate entrate derivanti dalla mancata partecipazione alla Champions. La stagione fatta di alti e bassi non ha intaccato l’interesse nei suoi confronti, segno che il profilo del giocatore continua a essere considerato appetibile sul mercato internazionale.

Il caso Joao Mario e l’idea di Spalletti

Lo stesso Di Natale, in un secondo messaggio, ha poi aggiunto un dettaglio interessante riguardante Joao Mario. “Luciano Spalletti vedeva Joao Mario come un esterno alto e non un terzino. Il Bologna è soddisfatto del suo rendimento e non è da escludere, a fine stagione, un contatto tra i due club per discuterne. Il calciatore portoghese si è trasferito a gennaio in prestito secco.”