L'Inter ha dominato la Roma nel big match della trentunesima giornata di Serie A, imponendosi con un netto 5-2 a Milano. Un successo che consolida il primato nerazzurro in classifica e avvicina la squadra allo Scudetto. Il rientro di Lautaro Martinez si è rivelato decisivo, con l'attaccante argentino autore di una doppietta. Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Nicolò Barella hanno completato il tabellino per i padroni di casa, mentre Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini hanno siglato le reti giallorosse.

Inter-Roma: Cronaca del Primo Tempo

La partita ha preso il via con un'azione fulminea dell'Inter: Lautaro Martinez, al suo rientro dopo l'infortunio, ha sbloccato il risultato già al primo minuto, finalizzando un assist preciso di Marcus Thuram.

La Roma ha mostrato una reazione d'orgoglio e ha trovato il pareggio al 40' grazie a un colpo di testa di Gianluca Mancini. Tuttavia, proprio allo scadere del primo tempo, Hakan Calhanoglu ha sorpreso il portiere Svilar con un tiro da lontano, riportando l'Inter in vantaggio sul 2-1 prima dell'intervallo.

Secondo Tempo: Dilaga la Potenza Nerazzurra

La ripresa ha visto l'Inter dilagare, prendendo il totale controllo del match. Al 52', Lautaro Martinez ha firmato la sua doppietta personale, ancora una volta su assist di un ispirato Marcus Thuram. Soli tre minuti più tardi, al 55', è stato proprio Thuram a iscriversi al tabellino dei marcatori, realizzando di testa su calcio d'angolo battuto da Calhanoglu.

Il festival del gol nerazzurro è proseguito al 63' con la rete di Nicolò Barella, che ha arrotondato il punteggio sul 5-1. Nonostante il tentativo di accorciare le distanze di Lorenzo Pellegrini al 70', l'Inter ha gestito il vantaggio con autorità fino al fischio finale, chiudendo la partita sul 5-2.

Classifica: Inter Vola, Roma Frena

Con questa convincente vittoria, l'Inter ha ulteriormente consolidato la sua posizione di vertice in classifica. I nerazzurri hanno portato il loro vantaggio sul Milan a nove punti e sul Napoli a dieci, in attesa della sfida di quest'ultima al Maradona. Il successo rappresenta una chiara risposta della squadra dopo un periodo di risultati altalenanti, dimostrando la forza del gruppo e l'importanza del rientro del capitano Lautaro Martinez.

Per la Roma, invece, la sconfitta è un duro colpo nella corsa per un posto in Champions League. I giallorossi sono rimasti fermi a quota 54 punti, rischiando di essere superati da Como e Juventus e complicando il loro percorso verso l'obiettivo europeo.