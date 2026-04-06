Il Napoli affronterà il Milan senza Rasmus Hojlund. L'attaccante danese è indisponibile per la partita a causa di problemi gastrointestinali. Nonostante gli sforzi dello staff medico, le sue condizioni hanno impedito la convocazione, dopo attenta valutazione.

L'assenza inattesa costringe Antonio Conte a rivedere i piani offensivi. Con Lukaku ancora indisponibile, in Belgio per recuperare la migliore condizione, le opzioni per l'attacco sono limitate. Conte dovrà scegliere tra due alternative brasiliane: Alisson e Giovane, entrambi candidati titolari come prima punta contro i rossoneri.

Le scelte di Conte per l'attacco

La defezione di Hojlund è un imprevisto significativo per il Napoli, che affronta una delle gare più delicate senza il suo centravanti titolare. La scelta tra Alisson e Giovane sarà cruciale per l'approccio tattico e l'efficacia offensiva. Entrambi sono pronti a cogliere l'opportunità di mettersi in mostra.

La partita contro il Milan assume contorni più incerti. Il Napoli è chiamato a dimostrare compattezza e adattamento, nonostante le assenze importanti. La fiducia di Conte sarà determinante per affrontare una sfida complessa e di grande importanza.

Prospettive per Hojlund e soluzioni offensive

Rasmus Hojlund sarà rivalutato nei prossimi giorni, in vista della trasferta contro il Parma.

La sua indisponibilità non è un infortunio, ma un malessere passeggero. Nel frattempo, per guidare l'attacco partenopeo, Giovane sembra godere di un leggero vantaggio su Alisson Santos e Scott McTominay. La gestione di questa emergenza sarà cruciale per il Napoli, che dovrà trovare nuove soluzioni in attesa del recupero del suo attaccante danese.