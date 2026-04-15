Nadia Battocletti, stella dell'atletica italiana e fervente tifosa nerazzurra, è stata protagonista di un momento speciale al centro sportivo dell'Inter, il BPER Training Centre di Appiano Gentile. La mezzofondista azzurra, vice campionessa olimpica nei 10.000 metri e pluricampionessa europea e mondiale, ha avuto l'opportunità di assistere all’allenamento della squadra guidata dal tecnico Cristian Chivu, impegnata nella preparazione della prossima sfida di campionato contro il Cagliari.

Durante la sua visita, la campionessa trentina ha incontrato i giocatori e lo staff tecnico, vivendo un'esperienza indimenticabile.

Per l'occasione, Nadia Battocletti ha ricevuto una maglietta personalizzata con il suo nome e ha posato per diverse foto ricordo con la squadra. L’atleta, ventiseienne, ha espresso con grande entusiasmo le sue emozioni riguardo a questo incontro:

"Sono davvero molto felice di essere qui, perché l’Inter per me è una questione di famiglia: mio padre mi ha trasmesso questa passione sin da piccola, regalandomi un orsacchiotto con la sciarpa nerazzurra. Oggi sono una super fan del capitano Lautaro Martinez, ma il mio ricordo preferito è la finale di Champions del 2010: ero bambina e abbiamo visto la partita tutti insieme in famiglia davanti alla tv."

Una carriera di successi e un legame speciale con i colori nerazzurri

Negli ultimi anni, Nadia Battocletti si è affermata come una delle atlete più brillanti e titolate nel panorama del mezzofondo europeo e mondiale.

Oltre alla prestigiosa medaglia d'argento olimpica nei 10.000 metri, il suo palmarès vanta l’oro ai Mondiali Indoor di Toruń 2026 nei 3.000 metri e un doppio oro agli Europei di Roma 2024, conquistato sia nei 5.000 che nei 10.000 metri. La sua profonda passione per l’Inter, un amore trasmesso dal padre fin dall’infanzia, ha reso questo incontro con la sua squadra del cuore un momento di particolare significato e gioia.

Un ponte tra discipline sportive: valori e passione

La presenza di una campionessa dell’atletica leggera come Nadia Battocletti nel ritiro della squadra di calcio dell'Inter evidenzia il forte legame e la sinergia che possono esistere tra discipline sportive diverse. Questo incontro ha sottolineato l’importanza dei valori condivisi, quali la dedizione, la disciplina e la passione, che sono alla base di ogni successo sportivo.

La visita ha rappresentato un’importante occasione di scambio e reciproca ispirazione tra mondi sportivi apparentemente distanti, rafforzando il senso di appartenenza e la condivisione di esperienze tra atleti di alto livello. L’entusiasmo con cui la visita di Battocletti è stata accolta, sia dalla squadra che dai numerosi tifosi nerazzurri, conferma come il calcio e l’atletica possano unirsi in un unico grande segno di passione sportiva e ammirazione reciproca.