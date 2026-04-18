L'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha analizzato la sconfitta casalinga contro il Parma, soffermandosi sulle dinamiche della partita e sulle difficoltà incontrate dalla sua squadra. In conferenza stampa, Runjaic ha sottolineato come l'incontro sia stato fortemente condizionato dalle condizioni climatiche e dalla rigorosa disciplina tattica degli avversari.

“Loro sono stati disciplinati e ordinati, sapevamo cosa ci aspettava e sapevamo che avrebbe probabilmente vinto chi segnava il primo gol, considerate anche le temperature elevate”, ha dichiarato il tecnico bianconero, evidenziando la consapevolezza delle sfide previste.

Runjaic non ha nascosto il rammarico per l'errore grave commesso in occasione del gol del Parma: “Avremmo potuto crossare meglio, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni avute”. Nonostante il risultato, ha elogiato l'impegno dei suoi giocatori, affermando: “I ragazzi hanno dato tutto, non meritavano di perdere, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo”. La squadra avrà ora diversi giorni per preparare la prossima sfida contro la Lazio.

Il Parma: ordine e merito

Il tecnico ha riconosciuto i meriti degli avversari: “Bisogna fare i complimenti al Parma che ha giocato in maniera molto ordinata, anche se noi, in qualche occasione, avremmo potuto aumentare la velocità”. Runjaic ha inoltre respinto l'idea di una dipendenza da Davis in fase realizzativa: “Anche se non abbiamo segnato, non penso che siamo Davis dipendenti: si può segnare e vincere anche senza di lui”.

Contesto e prossimi impegni dell'Udinese

La partita tra Udinese e Parma si è disputata nella trentatreesima giornata di Serie A, una fase cruciale per i friulani, che puntano a raggiungere l'obiettivo prefissato di quota cinquanta punti. L'incontro si è svolto al Bluenergy Stadium alle ore 15:00. La vigilia era stata presentata da Runjaic nella consueta conferenza stampa pre-partita, tenutasi venerdì 17 aprile alle 14:00, sempre presso la sala stampa dello stadio. Dopo aver fermato il Como con un pareggio a reti inviolate e ottenuto un risultato positivo contro il Milan al Meazza, l'Udinese era chiamata a dare continuità, ma il Parma si è dimostrato un avversario solido e organizzato.