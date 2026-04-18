Il prossimo calciomercato estivo della Juventus si preannuncia scoppiettante, specie se si seguono le indiscrezioni che vorrebbero il club bianconero pronto a cogliere l'occasione e portare alla Continassa uno dei tanti parametri 0 che si libereranno in estate. Nello specifico e secondo quanto riportato su X dal giornalista Michele De Blasis, l'obiettivo numero 1 della vecchia signora avrebbe un nome preciso, Bernardo Silva.

De Blasis è certo: 'Il pressing della Juventus per Bernardo Silva è totale e anche Spalletti è sceso in campo'

De Blasis ha quindi rivelato su X quanto segue: "Il pressing della Juventus per Bernardo Silva è totale, per convincere il portoghese ad approdare a Torino è sceso in campo anche Luciano Spalletti con una telefonata.

La base del contratto proposto è un triennale a circa 10 milioni a stagione, bonus compresi".

Se cosi fosse, la Juventus potrebbe davvero convincere il calciatore portoghese a trasferirsi nel capoluogo piemontese. Certo è, che molto dipenderà dal rush finale di campionato: se i bianconeri dovessero infatti entrare fra le prime 4 e quindi aggiudicarsi uno slot per la prossima Champions, avrebbero un fascino maggiore agli occhi di Bernardo Silva rispetto al dover contattare il lusitano e proporgli di affrontare un'onorevole ma meno blasonata Europa League.

Rudiger alla Juventus, De Blasis non ci crede: 'Il tedesco rinnoverà con il Real Madrid a prescindere dal tecnico'

Meno ottimistica è stata poi la visione di De Blasis rispetto al possibile arrivo alla Juventus di un altro profilo accostato ai bianconeri per la prossima estate: "Antonio Rudiger non ha intenzione di lasciare il Real Madrid anche perché, prima di farlo, vuole tornare a vincere un altro titolo con gli spagnoli.

Il rinnovo annuale è sempre più vicino, a prescindere dal nuovo allenatore". Un'indiscrezione, quella di De Blasis, che si sposa con le recenti dichiarazioni di Arbeloa. L'attuale tecnico del Madrid, in una recente conferenza stampa, aveva sottolineato con forza come la società spagnola e i suoi massimi dirigenti fossero coesi nel voler continuare insieme a Rudiger. Non è certo un caso che il tedesco sia tornato al centro del reparto difensivo dei Blancos.