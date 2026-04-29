La Serie C raggiunge un traguardo storico: per la prima volta nella sua regular season, la competizione ha superato la soglia dei tre milioni di presenze negli stadi. Un dato che certifica il momento positivo della terza serie italiana, sempre più seguita dal vivo. Il confronto con le stagioni precedenti evidenzia un trend in costante ascesa: rispetto al 2023, si registra un incremento di un milione di spettatori (+40%), mentre il raffronto con il campionato 2024-2025 segna una crescita di circa 200mila presenze (+8%).

La crescita della Serie C non si limita agli stadi.

Anche sul fronte televisivo, il campionato mostra numeri importanti: la copertura garantita da Sky e NOW ha raggiunto una reach complessiva di 50 milioni di utenti, mentre le gare trasmesse dalla Rai hanno totalizzato quasi 18 milioni di contatti. Questi dati confermano l’evoluzione della Serie C, sempre più visibile e attrattiva grazie al rafforzamento dell’offerta mediatica.

La Serie C conquista il digitale

La Serie C si distingue anche per la crescita significativa sulle piattaforme digitali. I contenuti pubblicati su Instagram, Facebook e TikTok hanno superato i 275 milioni di visualizzazioni complessive, triplicando i risultati della stagione precedente. La fanbase è aumentata di 75mila utenti nell’ultimo anno, indicando un coinvolgimento sempre più ampio.

Sul fronte video, YouTube ha registrato oltre 12 milioni di visualizzazioni.

Il nuovo sito ufficiale della Serie C, seriec.com, ha debuttato con un ottimo riscontro, registrando 80mila visualizzazioni già nel primo giorno di attività. Un ulteriore segnale dell'interesse crescente verso il campionato anche in ambito digitale.

Un campionato in forte espansione

L'analisi complessiva degli ultimi tre anni conferma una crescita costante per la Serie C, sia in termini di presenze negli stadi che di visibilità mediatica. L'incremento degli spettatori e il successo su tutte le piattaforme, digitali e tradizionali, consolidano il momento positivo della terza serie italiana. Il campionato si afferma così come un punto di riferimento nel panorama calcistico nazionale, capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e variegato.