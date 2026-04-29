Dino Tommasi ha ufficialmente compiuto le sue prime designazioni arbitrali per il campionato di Serie A, assumendo l'incarico di designatore ad interim. Questa importante nomina è giunta in seguito all'autosospensione di Gianluca Rocchi, il cui nome è emerso nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura di Milano. Le decisioni prese da Tommasi riguardano specificamente la trentacinquesima giornata del massimo campionato italiano, un appuntamento cruciale per le sorti delle squadre coinvolte nelle diverse lotte di classifica.

Tra le sfide di maggiore risonanza e attesa di questo turno, spicca senza dubbio l'incontro tra Inter e Parma, che si disputerà domenica sera alle ore 20.45.

La direzione di questa partita è stata affidata all'arbitro Bonacina. Tale assegnazione rappresenta una delle prime e più significative scelte operate da Tommasi nel suo nuovo e delicato ruolo, considerando l'elevata posta in gioco per entrambe le formazioni. Per quanto riguarda l'incontro tra Como e Napoli, il fischietto designato per arbitrare la gara è Fabbri. La sfida tra Sassuolo e Milan vedrà invece Maresca in campo come direttore di gara. Infine, l'atteso match tra Juventus e Verona sarà diretto dall'arbitro Ayroldi, completando il quadro delle designazioni per la giornata.

Il contesto di una transizione cruciale per l'arbitraggio italiano

Le nuove nomine arbitrali si inseriscono in un periodo particolarmente delicato e complesso per l'intero settore arbitrale italiano.

L'improvvisa uscita di scena di Gianluca Rocchi, conseguenza diretta dell'inchiesta giudiziaria in corso, ha generato un vuoto di leadership e ha posto il movimento arbitrale di fronte a una fase di transizione. Dino Tommasi, forte della sua consolidata esperienza, si trova ora a dover gestire questa situazione, garantendo continuità e integrità al sistema. Il suo compito è reso ancora più arduo dal fatto che queste designazioni coincidono con un momento nevralgico del campionato di Serie A, dove ogni punto può essere determinante.