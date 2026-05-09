Il centrocampista della Lazio, Mattia Zaccagni, non sarà a disposizione per l'imminente sfida di campionato contro l'Inter. La notizia, confermata direttamente dal club biancoceleste, evidenzia l'assenza del giocatore per motivi fisici, ma al contempo alimenta la speranza di un suo recupero in vista della cruciale finale di Coppa Italia.

Assenza precauzionale e prospettive di recupero

La decisione di escludere Zaccagni dalla convocazione per la partita contro l'Inter è stata presa in via precauzionale. L'obiettivo primario è quello di tutelare il giocatore, permettendogli di recuperare pienamente la condizione fisica ottimale in vista dell'ultimo atto della competizione nazionale.

La società capitolina ha espresso piena fiducia nel suo rapido recupero, sottolineando l'importanza del suo contributo tecnico e tattico per la squadra in un momento così significativo della stagione.

La Coppa Italia: un traguardo fondamentale

La finale di Coppa Italia rappresenta un traguardo cruciale per la Lazio. In questo contesto, il rientro di Mattia Zaccagni potrebbe rivelarsi un fattore determinante per le ambizioni del club. L'intenzione è chiara: schierare il centrocampista nel momento più importante della stagione, confidando nella sua capacità di tornare in forma per affrontare l'Inter nella sfida decisiva che assegnerà il trofeo.

La finale di Coppa Italia: dettagli e posta in palio

L'appuntamento con la finale della Coppa Italia 2025-26 è fissato per il 12 maggio 2026. Teatro dell'incontro sarà lo Stadio Olimpico di Roma, dove si affronteranno la Lazio e l'Inter. Questa edizione segna la 78ª volta che il trofeo viene assegnato, e per i biancocelesti rappresenta un'opportunità di conquistare la coppa in una riedizione della finale del 2000, che li vide già opposti ai nerazzurri. La posta in palio è alta: oltre al prestigio del trofeo, la vittoria garantirà anche la qualificazione diretta alla Supercoppa Italiana 2026-27 per la squadra che prevarrà.