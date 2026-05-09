Con la stagione sportiva 2025-2026 conclusa da alcuni giorni, si torna a parlare di calciomercato. Protagonista in Serie C, come ogni estate, sarà il Crotone tra i club più attivi in entrata e in uscita delle ultime stagioni. Pezzo pregiato del mercato estivo sarà ancora una volta Guido Gomez, attaccante e capitano degli squali, autore di 16 reti. Sulla punta si sarebbe già profilato l'interessamento del Perugia. La società dovrà parallelamente lavorare all'iscrizione, negli altri anni una formalità, oggi un lavoro importante alla luce delle difficoltà economiche vissute dal Crotone negli ultimi mesi.

Crotone, Gomez potrebbe lasciare: c'è il Perugia

Dopo cinque campionati vissuti prevalentemente da titolare in Serie C, per Guido Gomez il prossimo torneo potrebbe vederlo protagonista ma in un'altra squadra. La scorsa estate la punta era stata più volte vicina alla cessione, con interesse particolare del Catania e della Salernitana. Ora a puntare sul calciatore ex Triestina potrebbe essere il Perugia che vorrebbe regalarsi un calciatore importante per il reparto avanzato. In casa rossoblù sarebbe già presente il sostituto: Antonino Musso, calciatore arrivato a gennaio dalla Torres, che nel finale di torneo è diventato trascinatore e protagonista nella squadra del tecnico Emilio Longo.

Gomez, migliore stagione in rossoblù: 16 reti

Con 16 reti siglate Guido Gomez ha disputato la sua migliore stagione con la maglia del Crotone. Un bottino di reti che sarebbe potuto essere maggiore se non fosse stato per qualche problema fisico che ha impedito alla punta di giocarsi alla pari lo scettro di "capocannoniere" del Girone C, andato nel finale di torneo a Cosimo Chiricò del Casarano con 18 reti. In cinque stagioni con la maglia del Crotone per Guido Gomez sono arrivate 148 presenze con 60 reti e 14 assist. Gomez risulta attualmente il secondo miglior marcatore "All-Time" della squadra, dietro solamente a Nwankwo Simy autore in rossoblù di 66 reti in 159 presenze. L'ultima apparizione di Guido Gomez con il Crotone è quella maturata nella sfida Playoff contro il Casarano, match concluso con il punteggio di 1-1.