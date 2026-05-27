È una corsa che si deciderà sul filo di lana quella per la panchina del Napoli. Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri restano i due principali candidati alla successione, in una sfida sempre più serrata che dovrebbe trovare una conclusione nel giro di pochi giorni.

Aurelio De Laurentiis continua a raccogliere informazioni sui due allenatori, valutando attentamente vantaggi e rischi delle diverse opzioni prima di sciogliere definitivamente le riserve. Il presidente azzurro vorrebbe prendere una decisione entro la prossima settimana, prima della partenza per Los Angeles, dove resterà per alcuni giorni.

Nel frattempo i contatti con entrambi i tecnici proseguono senza sosta. Ieri, nella sede romana della Filmauro, si è svolto un incontro con Diego Nappi e Francesco Caliandro, procuratori di Italiano. Parallelamente, però, il Napoli continua a mantenere vivi i dialoghi con Allegri, nome che sembrerebbe raccogliere maggior consenso tra i tifosi.

Confronto tra la dirigenza azzurra e l’ex allenatore del Milan

Nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo confronto tra la dirigenza azzurra e l’ex allenatore del Milan, durante il quale sarebbe emersa una bozza d’intesa per un contratto biennale. Molti sostenitori del Napoli vedrebbero in Allegri una scelta di continuità rispetto ad Antonio Conte, soprattutto per il profilo vincente costruito negli anni: il tecnico livornese, infatti, ha conquistato sei scudetti in carriera, esattamente come il suo predecessore.

Diverso il discorso legato a Italiano. Per una parte della tifoseria il tecnico rappresenterebbe una scommessa nello stile tipico di De Laurentiis: una scelta potenzialmente brillante, ma non priva di rischi.

Domani, intanto, gli agenti dell’allenatore dovrebbero incontrare il Bologna per verificare l’eventuale possibilità di arrivare rapidamente alla risoluzione del contratto. La pista che porta ad Allegri appare invece più semplice dal punto di vista burocratico. Dopo la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League, maturata in seguito al risultato negativo contro il Cagliari, il tecnico avrebbe ricevuto la comunicazione ufficiale del licenziamento da parte di Jerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners e proprietario del club rossonero.

Prima di accettare una nuova destinazione, Allegri dovrà probabilmente definire con il Milan gli aspetti economici della separazione, ma si tratta di una situazione che, tradizionalmente, viene risolta senza particolari ostacoli, dal momento che un accordo conviene a entrambe le parti.