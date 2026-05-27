Il mercato delle big di Serie A continua a intrecciarsi con quello della Premier League e nelle ultime ore sarebbero emerse novità importanti soprattutto per Juventus, Inter e Roma. A fare chiarezza è stato Gianluca Di Marzio, che ha aggiornato diverse trattative destinate a incidere sul futuro dei principali club italiani.

In casa Juventus infatti si starebbe complicando sensibilmente la pista che porta ad Alisson Becker. Il portiere brasiliano del Liverpool era stato accostato con forza ai bianconeri negli ultimi giorni, ma il club inglese sembrerebbe intenzionato a fare muro.

“Il Liverpool non vuole privarsi del proprio portiere, che ha un contratto fino al 30 giugno 2027 ed è considerato centrale nel progetto. Il brasiliano rimarrebbe dunque in Inghilterra per la nona stagione consecutiva, e la Juventus dovrebbe virare su un altro profilo per la porta”.

Parole che di fatto raffreddano una trattativa che sembrava poter entrare nel vivo già nelle prossime settimane. La Juventus sarebbe quindi costretta a valutare alternative per rinforzare un ruolo considerato prioritario dalla dirigenza.

Inter al lavoro, il Liverpool fa muro anche per Jones

Il club inglese sarebbe coinvolto anche in un altro importante scenario di mercato, questa volta legato all’Inter. I nerazzurri infatti continuerebbero a seguire Curtis Jones, centrocampista ritenuto ideale per aumentare qualità e dinamismo nella mediana di Cristian Chivu.

A tal proposito Di Marzio ha spiegato: “Il Liverpool è al centro di altre situazioni di mercato come Jones, giocatore che l'Inter vuole. Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, e il ds del Liverpool si sono parlati ma c’é anche se ancora c'è una distanza piuttosto importante sulla valutazione che il Liverpool fa del giocatore”.

L’Inter dunque starebbe provando a costruire un dialogo con i Reds, pur consapevole delle difficoltà economiche dell’operazione. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e da eventuali aperture del Liverpool nelle prossime settimane.

Roma, arriva D’Amico

Nel frattempo si sarebbe definitivamente sbloccata la situazione legata a Tony D’Amico. Il dirigente è stato infatti liberato dall’Atalanta e sarebbe pronto a iniziare una nuova avventura alla Roma.

Ad attenderlo nella Capitale ci sarebbero i Friedkin e soprattutto Gian Piero Gasperini, che avrebbe indicato proprio D’Amico come profilo ideale per raccogliere l’eredità di Frederic Massara, sempre più vicino all’addio ai giallorossi.