La Fiorentina affronta l’Atalanta venerdì sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, nell’anticipo della 38ª e ultima giornata di Serie A. I viola, reduci da una vittoria contro la Juventus, chiudono una stagione complicata. Il futuro dell’allenatore Paolo Vanoli è incerto: la dirigenza deciderà la prossima settimana, dopo un incontro con la famiglia Commisso per definire programmi e budget. Per la partita, Vanoli dovrà fare a meno di Moise Kean (tibia), Fabiano Parisi (crociato) e Luca Ranieri (squalifica). Al loro posto, potrebbero giocare Jack Harrison e Pietro Comuzzo, quest’ultimo da titolare in difesa.

Le probabili formazioni in campo

La Fiorentina (4‑1‑4‑1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli. Panchina: Christensen, Lezzerini, Rugani, Brescianini, Gudmundsson. All. Paolo Vanoli.

L’Atalanta (3‑4‑2‑1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bakker; Samardzic, K. Sulemana; Scamacca. Panchina: Carnesecchi, Rossi, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Bellanova, Zalewski, Pasalic, De Roon, De Ketelaere, Raspadori, Vavassori, Krstovic. All. Palladino.

Contesto e dettagli del match

La Fiorentina conclude una stagione difficile, segnata da contestazioni, ottenendo la salvezza in Serie A solo a due giornate dal termine. La vittoria contro la Juventus ha portato sollievo, ma il futuro di Vanoli resta un punto interrogativo.

Il match si giocherà venerdì 22 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi. L’Atalanta arriva con la qualificazione alla Conference League già in tasca, mentre la Fiorentina ha rischiato la retrocessione, salvandosi nelle fasi finali.