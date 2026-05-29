Il Frosinone ha ufficialmente confermato Massimiliano Alvini alla guida tecnica della squadra per la prossima stagione in Serie A. La decisione giunge dopo la brillante promozione conquistata in cadetteria, un risultato che ha spinto il club ciociaro a rinnovare piena fiducia al suo allenatore. L'annuncio è stato formalizzato dal direttore generale Piero Doronzo, il quale ha rimarcato la ferma volontà della società di proseguire con l'attuale e vincente progetto tecnico, sottolineando l'importanza della continuità per affrontare le sfide del massimo campionato italiano.

Continuità e fiducia nel progetto tecnico

La dirigenza del Frosinone ha espresso con chiarezza le proprie intenzioni, affermando che “ci sono tutte le intenzioni per andare avanti insieme” con il tecnico Alvini. Il rapporto tra il club e l'allenatore è stato consolidato da un contratto annuale che prevedeva inizialmente un'opzione di rinnovo legata all'eventuale accesso ai playoff. Tuttavia, la straordinaria promozione diretta in Serie A ha reso tale clausola superflua, come ha ironicamente commentato Doronzo: “non sono arrivati... Perché è arrivato di meglio”. Questa affermazione evidenzia il successo oltre le aspettative e la piena soddisfazione della società per i risultati ottenuti sul campo.

L'intuizione vincente del direttore sportivo

La scelta di affidare la panchina a Massimiliano Alvini è stata definita una vera e propria “intuizione del direttore sportivo Renzo Castagnini”. Questa rivelazione è stata fatta dallo stesso direttore generale Doronzo durante un'intervista a Radio Sportiva, mettendo in luce la lungimiranza della direzione sportiva. Un elemento cruciale per il successo di questa stagione è stato il forte legame e la coesione interna al club. Doronzo ha infatti enfatizzato che “la cosa bella di quest'anno è stato il rapporto che si è creato nel club, le relazioni interne sono state fondamentali”. Questa unità d'intenti e la fiducia reciproca tra tutte le componenti societarie e tecniche hanno rappresentato la base solida per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il coronamento di questo percorso è stato il chiaro e inequivocabile successo: la promozione in Serie A. Per la prossima entusiasmante stagione nel massimo campionato, il Frosinone ha già delineato la sua strategia, che esclude categoricamente rivoluzioni significative sia a livello dirigenziale che sulla panchina. La linea adottata è quella della stabilità e della conferma, come ribadito dal direttore generale: “Nessun dubbio e avanti insieme”. Il tecnico Alvini, dunque, guiderà il Frosinone anche nella stagione 2026-2027 in Serie A, con la conferma che era già nell'aria e che la promozione diretta ha solo accelerato, formalizzando il proseguimento di un rapporto di successo con il club.