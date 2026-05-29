La Juventus ha commemorato il 41° anniversario della tragedia dell'Heysel con il post "Heysel, il giorno del ricordo. Per sempre nei nostri cuori". Il 29 maggio 1985, a Bruxelles, 39 persone persero la vita a causa di scontri e calca sugli spalti prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool.

Anche il Torino ha ricordato il 29 maggio 1985 come "una ferita indelebile nella storia del calcio europeo", unendosi alla commemorazione delle vittime. L'iniziativa dei due club torinesi sottolinea l'importanza di mantenere viva questa memoria.

Verso la Giornata nazionale in memoria dell'Heysel

Il Parlamento italiano sta esaminando una proposta di legge per istituire il 29 maggio come Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'Heysel. Il testo, già approvato dalla Camera (VII Commissione Cultura), è ora al Senato (S.1893). La ricorrenza avrà valore civile e culturale, permettendo a scuole, università, amministrazioni e realtà sportive di promuovere attività di memoria, senza essere una festività nazionale con sospensione delle attività.

La normativa prevede che la Rai dedichi spazi al ricordo delle vittime, trasformando la memoria dell'Heysel in educazione permanente alla convivenza sportiva. In Piemonte, il 29 maggio è già giornata regionale in memoria delle vittime dell'Heysel dal 2021.

L'eredità della tragedia e la responsabilità sportiva

La tragedia dell'Heysel, avvenuta prima della finale Juventus-Liverpool, ha segnato il calcio europeo, stimolando riflessioni su sicurezza e responsabilità organizzativa. La partita fu disputata per ordine pubblico, ma l'evento resta un monito per lo sport, evidenziando l'importanza della prevenzione.

Nel quarantesimo anniversario, memoriali permanenti sono stati inaugurati a Torino e Liverpool. La discussione parlamentare mira a stabilire il 29 maggio come riferimento stabile per la memoria pubblica, promuovendo iniziative che coinvolgano istituzioni, società sportive e cittadini, affinché la lezione dell'Heysel non venga mai dimenticata e si promuova una cultura di pace e rispetto nello sport.