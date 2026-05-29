La Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Il futuro della porta bianconera resta un tema centrale alla Continassa e la pista che porta ad Alisson si complica giorno dopo giorno. Il Liverpool considera il brasiliano ancora fondamentale e frena ogni possibile apertura. Per questo motivo il club torinese ha già iniziato a studiare alternative concrete. Tra i nomi più caldi spunta quello di Giorgi Mamardashvili, profilo giovane ma già pronto per palcoscenici di alto livello.

Mamardashvili nuova idea della Juventus

La Juventus si muove in anticipo e guarda in casa Liverpool per trovare una soluzione credibile.

Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero chiesto informazioni per il prestito di Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano molto apprezzato dalla dirigenza. L’operazione dipenderà soprattutto dalla scelta definitiva dei Reds su Alisson. Se il brasiliano resterà al centro del progetto inglese, allora Mamardashvili potrebbe diventare un’occasione concreta per il club guidato da Spalletti.

Di Gregorio convince poco la dirigenza

La stagione di Michele Di Gregorio non ha lasciato certezze. In casa Juventus cresce la convinzione che serva un portiere di maggiore esperienza e personalità per affrontare una stagione piena di pressioni e obiettivi. Luciano Spalletti considera l’arrivo di un nuovo numero uno una priorità assoluta e la società è pronta ad accontentarlo.

Per questo Comolli e Ottolini continuano a monitorare il mercato internazionale alla ricerca del profilo ideale per guidare la difesa bianconera.

Alisson resta il sogno ma la Juve valuta alternative

Il nome preferito in casa Juventus resta sempre quello di Alisson. Il portiere brasiliano conosce bene Spalletti dai tempi della Roma e gradirebbe un ritorno in Italia. Tuttavia il Liverpool non sembra intenzionato a privarsi di uno dei leader della squadra. La Juventus, però, non vuole restare bloccata da una trattativa difficile e continua a preparare piani alternativi. Mamardashvili rappresenta oggi la soluzione più concreta, ma nelle prossime settimane potrebbero emergere anche altri nomi per la porta bianconera.