Nonostante la vittoria per 2-0 nel ritorno della semifinale playoff di Serie B, il Palermo non è riuscito a qualificarsi per la finale. I rosanero dovevano ribaltare il 3-0 subito all’andata, ma il Catanzaro ha difeso il proprio vantaggio complessivo, assicurandosi il pass per la finale contro il Monza.

La partita, in uno stadio palermitano carico di speranza, ha visto il Palermo determinato. Il vantaggio è arrivato al 13’ con Joel Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B, sfruttando una situazione confusa in area dopo una punizione. Il gol ha acceso l’entusiasmo dei padroni di casa, alimentando le speranze di rimonta.

Il Catanzaro resiste e conquista la finale

Nel secondo tempo, il Palermo ha spinto, sfiorando il raddoppio. Pohjanpalo ha colpito un palo, e Pigliacelli, portiere del Catanzaro, ha respinto le conclusioni di Ranocchia. Il Catanzaro di Alberto Aquilani ha gestito la pressione, mantenendo il vantaggio grazie a una difesa solida e interventi decisivi.

Il secondo gol del Palermo è giunto all’89’, firmato da Rui Modesto, ma si è rivelato troppo tardi per completare la rimonta. Il finale è stato teso, culminato con l'espulsione di Pierozzi al 93’. Nonostante ciò, il Catanzaro ha resistito fino al triplice fischio, garantendosi la possibilità di giocarsi la promozione in Serie A.

La finale contro il Monza: date e protagonisti

Il Catanzaro affronterà il Monza nella finale playoff. L'andata sarà domenica 24 maggio, il ritorno venerdì 29 maggio, entrambe alle ore 20:00. I calabresi accedono a questo appuntamento dopo aver eliminato una delle formazioni più in forma. Il Monza parte favorito, forte del terzo posto in stagione regolare.

Tra i protagonisti di questa semifinale si sono distinti Joel Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B, e Rui Modesto, autore del secondo gol per i rosanero. Per il Catanzaro, la chiave del successo è stata la solida organizzazione difensiva e la gestione dei momenti cruciali. La sfida contro il Monza si preannuncia equilibrata e spettacolo, in palio l'ultimo posto per la massima serie italiana.