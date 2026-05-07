La Lega Serie B ha ufficializzato date e orari di playoff e playout. Il calendario definisce le sfide per la promozione in Serie A e la permanenza in categoria. Le gare si disputeranno tra il 12 e il 29 maggio; orari differenziati solo per il turno preliminare dei playoff, le altre sfide saranno serali.

Playoff: il percorso verso la Serie A

Il turno preliminare (gara unica) si gioca martedì 12 maggio: 6ª vs 7ª alle 18:45; 5ª vs 8ª alle 21:00. Le semifinali andata sono sabato 16 maggio (6ª/7ª vs 3ª) alle 20:00 e domenica 17 maggio (5ª/8ª vs 4ª) sempre alle 20:00.

Il ritorno semifinali è martedì 19 maggio (3ª vs 6ª/7ª) e mercoledì 20 maggio (4ª vs 5ª/8ª), entrambe alle 20:00.

Le finali playoff si giocano domenica 24 maggio (andata) e venerdì 29 maggio (ritorno), alle 20:00. La gara di ritorno sarà sul campo della squadra con la migliore posizione in classifica. Gli abbinamenti definitivi saranno ufficializzati dopo l'omologazione dei risultati della 38ª giornata. Possibili variazioni al programma.

Playout: la lotta per la salvezza in Serie B

I playout, che decideranno la permanenza in categoria, sono fissati per venerdì 15 maggio (andata, 17ª vs 16ª) e venerdì 22 maggio (ritorno, 16ª vs 17ª), entrambe alle 20:00. Gli accoppiamenti ufficiali solo dopo la conclusione della stagione regolare e l'omologazione dei risultati.

Regolamento e dettagli organizzativi

Il regolamento della Serie B prevede che tutte le gare, eccetto il turno preliminare dei playoff, si disputino alle 20:00. La Lega Serie B ha precisato che eventuali modifiche al calendario potranno essere comunicate successivamente, se necessario per motivi organizzativi o regolamentari. Gli abbinamenti definitivi saranno comunicati ufficialmente al termine della 38ª giornata, garantendo trasparenza e regolarità.