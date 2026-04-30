Il grande sogno della prossima estate per la Juventus porta un nome preciso: Bernardo Silva. Il fantasista portoghese del Manchester City rappresenta da tempo uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza bianconera e, con la possibilità di liberarsi a parametro zero al termine della stagione, il suo arrivo a Torino non appare più soltanto una suggestione di mercato.

La Juventus vedrebbe in Bernardo Silva il calciatore ideale per alzare il livello tecnico della rosa: qualità tra le linee, esperienza internazionale, duttilità tattica e leadership.

Un profilo perfetto per il progetto di Luciano Spalletti, che vorrebbe aggiungere alla squadra un giocatore capace di cambiare il volto della trequarti e di garantire personalità nei momenti decisivi. Proprio per questo, secondo quanto filtra nelle ultime ore, il tecnico bianconero avrebbe deciso di muoversi personalmente.

Spalletti chiama Bernardo: il tentativo diretto

Nelle scorse ore sarebbe infatti arrivato un contatto diretto tra Spalletti e Bernardo Silva. Un segnale forte, che testimonia quanto il club consideri il portoghese una priorità assoluta. L’allenatore avrebbe voluto capire personalmente le reali intenzioni del giocatore e provare ad anticipare una concorrenza che, inevitabilmente, sarà feroce nei prossimi mesi.

Quando un campione del livello di Bernardo Silva si avvicina allo svincolo, i grandi club europei si muovono rapidamente. La Juventus sa di non poter aspettare troppo e ha scelto di giocare d’anticipo, puntando anche sul fascino del progetto tecnico e sulla centralità che il giocatore avrebbe all’interno della squadra.

Barcellona e Real Madrid complicano tutto

Il problema principale, però, resta la concorrenza. Da quanto emerge, sia il Barcellona che il Real Madrid avrebbero già avviato contatti con Jorge Mendes, storico agente del calciatore, per capire le richieste economiche dell’operazione. Ed è proprio qui che nasce il nodo più delicato.

Bernardo Silva chiederebbe infatti un ingaggio vicino ai 10 milioni di euro a stagione, una cifra molto alta e superiore rispetto al tetto salariale imposto dalla Juventus negli ultimi anni.

Un ostacolo importante, considerando la politica economica prudente adottata dal club per evitare squilibri di bilancio. Tuttavia, il portoghese rappresenterebbe uno di quei rarissimi casi per cui la società potrebbe decidere di fare uno strappo alla regola. Perché un parametro zero di questo livello non capita spesso, e quando succede bisogna capire se vale davvero la pena rischiare.